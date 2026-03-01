“La dictadura va a caer”: cientos de cubanos marcharon contra el régimen de su país

Locales

Montevideo Portal

En la tarde del spabado, cientos de ciudadanos cubanos marcharon por las calles del Centro de Montevideo para reclamar libertad para Cuba y manifestar su rechazo a “la dictadura” de su país.

La movilización comenzó en la explanada de la Intendencia de Montevideo y culminó en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva. “Por el fin de la dictadura. Por la libertad de los presos políticos. Por el derecho a vivir sin miedo”, proclamaron los manifestantes, en una convocatoria que también contó con la participación de ciudadanos venezolanos.

Además, en la movilización estuvieron presentes dirigentes de la oposición, entre ellos políticos blancos, colorados y del Partido Independiente. “La comunidad cubana hoy reclama por libertad, por democracia, y para que una dictadura de casi 70 años llegue a su fin. Nosotros como uruguayos, que en su momento también reclamamos por libertad y democracia, tenemos que acompañarlos y decir que el régimen que hoy existe en la isla, que existe en Venezuela, y que existe en Nicaragua tiene que llegar a su fin”, comentó el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez a Canal 5 en medio de la manifestación.

La movilización se produjo luego de la caravana llevada adelante en la mañana por el Frente Amplio y el Pit-Cnt en “solidaridad con Cuba” y en rechazo al “bloqueo imperialista” de Estados Unidos. “Donald Trump lo considera a Cuba una amenaza inusual y pretenden someterla por el hambre, prohibiendo el abastecimiento de combustible e instruyendo un sistema de aranceles adicionales para aquellos países que pretendan enviarles petróleo”, denunció la central sindical.

Consultado sobre la movilización de la mañana, Rodríguez comentó: “En una democracia como la uruguaya, se admite que se manifiesten quienes piden y reclaman libertad y democracia, y quienes apoyan a las tiranías. En la mañana marcharon y fueron en caravana los que apoyan a los dictadores. En la tarde, marcharon los que reclaman libertad. Esa es la posibilidad y lo lindo que nos permite Uruguay”.

