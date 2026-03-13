Cuba libera a primeros presos del 11J tras gesto hacia el Vaticano

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Las primeras excarcelaciones anunciadas por el gobierno cubano comenzaron este viernes, un día después de que La Habana informara la liberación anticipada de 51 presos como gesto de “buena voluntad” hacia el Vatican.

La organización de derechos humanos Justicia 11J informó que pudo verificar la liberación de dos personas que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, consideradas las mayores manifestaciones contra el gobierno en décadas en la isla.

Se trata de Adael Leyva Díaz, de 29 años, condenado a 13 años de prisión, y Ronald García Sánchez, de 33, sentenciado a 14 años. Ambos regresaron a sus viviendas en el municipio de Arroyo Naranjo, al sur de La Habana.

Según constató la agencia AFP, Leyva Díaz llegó a su casa en un triciclo eléctrico y fue recibido por familiares en plena calle. Al bajar del vehículo abrazó y cargó a su hijo.

Un gesto diplomático

El gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel anunció la medida la noche del jueves, en lo que definió como una señal de acercamiento hacia el Vaticano, actor que históricamente ha ejercido como mediador entre Cuba y Estados Unidos.

Horas después, Díaz-Canel confirmó que La Habana mantiene conversaciones con Estados Unidos para “buscar soluciones por la vía del diálogo” a las diferencias bilaterales entre ambos países.

El presidente estadounidense Donald Trump había afirmado a mediados de enero que su administración estaba adelantando contactos con autoridades cubanas, declaraciones que inicialmente fueron negadas por La Habana.

El contexto de las protestas del 11J

Las excarcelaciones se producen en el contexto de las protestas del Protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país con consignas como “libertad” y “abajo la dictadura”.

Tras esas movilizaciones, centenares de manifestantes fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión.

Según datos de Justicia 11J, hasta este viernes permanecían en Cuba al menos 760 presos por motivos políticos, entre ellos 358 personas vinculadas directamente con las protestas de 2021.

El papel de la Iglesia

La Iglesia católica desempeñó durante décadas un rol de intermediación entre Cuba y Estados Unidos. El Vaticano tuvo un papel central en el proceso de acercamiento diplomático entre ambos países anunciado en 2015 durante la presidencia de Barack Obama.

Con información de AFP