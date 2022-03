Pereira: “No sé cuántos disparates tendrá que hacer Bianchi para recibir una indicación”

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, cuestionó al gobierno “por el aumento de precios y combustibles”.

“Es el gobierno de las excusas, no se sabe bien cuál es la excusa para que antes de la guerra (entre Ucrania y Rusia) aumentara el combustible un 30%, pero aumentó. Nos dijeron a los uruguayos durante la campaña que no iba a haber transferencia de las empresas públicas al gobierno central y UTE transfirió 116 millones de dólares adicionales”, comentó en rueda de prensa este jueves.

Pereira sostuvo que “debe haber políticas claras, compensatorias cuando pudiera surgir una situación de este tipo como el avance de precios. Antes de la guerra ya la inflación estaba por encima del 8%, es decir, que los precios subían muy por encima de lo que subían los salarios”. “También le dijeron a la gente que no iban a bajar los salarios y las jubilaciones, y bajaron dos años consecutivos. Hoy las maestras, policías, auxiliares, trabajadoras de empresas públicas ganan 18 jornales menos de lo que ganaban en el año 2019. Es el gobierno de las excusas”, agregó.

El presidente del FA sostuvo que el gobierno subestimó “los efectos que iban a tener los precios altos de los commodities y hay un huracán de cola que está favoreciendo a algunos uruguayos que concentraron 3.000 millones de dólares en bancos uruguayos y en el exterior, y otras decenas de miles se tuvieron que alimentar en ollas populares. El gobierno no estaba preparado”.

Los “disparates” de Bianchi

Pereira respaldó a la senadora Amanda Della Ventura tras el intercambio que protagonizó con la senadora nacionalista Graciela Bianchi en la Cámara Alta por el uso de la frenteamplista de un pin y un tapabocas del sí.

“Yo no sé cuántos disparates va a tener que hacer la senadora Bianchi para recibir alguna indicación de la Presidencia. Ya sugirió que no se debatiera conmigo, y por lo que veo le hacen caso. Ya sugirió ahora que no debatan con ningún miembro del Frente Amplio, en una sociedad democrática como la nuestra, que ustedes han visto son debates muy respetuosos”, agregó.

El presidente del FA sostuvo que en el reglamento del Senado “no dice que los partidos políticos no puedan ir con una escarapela” de sus agrupaciones. “Me parece que está fuera de lo que es la lógica política”, añadió.

Sobre este hecho, Pereira dijo que se irán de sala “cada vez que se actúe de esta manera” y no se va “a aceptar que esta sea la forma de gobernar”. “No es el grito ni el atropello la forma de gobernar el Parlamento, es a través de un reglamento”, aseveró.