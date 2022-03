Bianchi pidió a senadora que se saque tapaboca del sí y el FA se retiró del Senado

Política

Montevideo Portal

La senadora Graciela Bianchi, que ofició este miércoles como presidenta de la Cámara Alta, le solicitó durante la sesión a su par frenteamplista Amanda Della Ventura que se saque el tapabocas rosado con la inscripción del sí, que la legisladora estaba utilizando en apoyo a la campaña para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La actitud de Bianchi provocó que los senadores del Frente Amplio abandonen la sala, cuando Della Ventura debía tomar posesión como segunda vicepresidenta de la cámara.

La legisladora nacionalista entendió que por reglamento la senadora frenteamplista no podía utilizar un accesorio identificatorio con una de las opciones del referéndum, al ocupar el lugar de la Presidencia de la Cámara.

Mientras en el Senado se llevaba adelante la elección de vicepresidentes para el tercer período ordinario de sesiones de la Legislatura y Della Ventura había sido electa minutos antes como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, Bianchi le dijo textualmente a Della Ventura: “En mi condición de presidente del Senado le voy a solicitar que se saque la identificación por una de las opciones para el próximo referéndum. Lo que estamos sentados acá, todos, no tenemos que estar identificados, y sobre todo acá en la Presidencia del Senado, con ninguna opción política. Se lo solicitó por el bien de la república, porque yo también pude haber venido con una identificación política, pero jamás se me ocurriría. Así que con todo gusto le cederé el lugar, si no terminaré la sesión yo”.

Tras las reacciones de los demás legisladores presentes ante el planteo de Bianchi, la senadora respondió.

“A mí no me molesta el color. Las identificaciones político-partidarias…No voy a discutir”, afirmó tras los reclamos que se escuchaban de fondo.

El senador Carlos Camy solicitó entonces que los numerales dos y tres de la orden del día, la elección de Miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, se pasen para la próxima sesión, mientras los senadores del Frente Amplio se retiraban de sala en protesta.

La sesión fue levantada finalmente con 17 votos en 30.

“Si se van que se vayan, no tengo problema. La república está por encima de todos”, finalizó Bianchi.

Minutos más tarde, Bianchi escribió en la red social Twitter: "Así no se puede Presidir el Senado porque es un cargo institucional. ¿Qué hubieran dicho o hecho los legisladores del FA si yo hubiera presidido la sesión con una identificación del no? Es cierto, tal vez nada porque no entienden que somos una República".

El episodio ocurrió después de una hora y 15 minutos de empezada la sesión.

Así no se puede Presidir el Senado porque es un cargo institucional. ¿Qué hubieran dicho o hecho los legisladores del FA si yo hubiera presidido la sesión con una identificación del NO? Es cierto, tal vez nada porque no entienden que somos una República. pic.twitter.com/uaHyFNcbgd — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 9, 2022

