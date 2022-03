Gobierno analiza “dos líneas de camino” tras inflación generada por la guerra en Europa

Política

“No es la fijación de precios”, dijo el presidente, e indicó que el índice de aumento de bienes no puede repercutir en la canasta básica.

Montevideo Portal

El aeropuerto de Carmelo, en el departamento de Colonia, comenzó obras y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se hizo presente en el lugar para colocar la piedra fundacional. “La instancia marcará el inicio a las obras de modernización del aeropuerto, como parte del desarrollo del nuevo Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales que lleva adelante la Corporación América Airports Uruguay”, informó Presidencia.

En rueda de prensa con los medios, el mandatario aseguró que el gobierno está analizando dos caminos diferentes por la inflación generada por la guerra entre Rusia y Ucrania en Europa. “Vamos despacito, lo que les digo es que estamos estudiando un par de caminos, los estamos eligiendo porque hay más de un ministerio que tiene su voz en esta mesa y obviamente está la del presidente de la República”, sostuvo Lacalle.

Asimismo, comunicó que recibió planteos desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, además, contó que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, le envió un documento al respecto de este tema, por tanto, indicó que en estos días van a determinar cuál es el camino a seguir.

“El precio de los combustibles, que afecta a todo el mundo, pero después hay algunos que tiene como perdedor al consumidor final y ese es el que tenemos que salir a proteger, que esta inflación de precios no repercuta en la canasta básica de los uruguayos. Estamos buscando dos líneas de camino, que no es la fijación de precios”, informó.

Sobre la guerra, fue consultado sobre la posibilidad de recibir ciudadanos ucranianos que huyen de su país por el conflicto bélico. Lacalle reiteró que Uruguay tiene “históricamente” la vocación de recibir refugiados y argumentó que su posición personal es ser “receptores” de estas personas expulsadas por la guerra. “Cualquiera de nosotros en esa situación nos gustaría que nos abran los brazos, Uruguay seguramente no está ajeno, las condiciones son muy importantes, pero hay una predisposición de recibir ciudadanos ucranianos”, indicó.

En otros temas, el nacionalista hizo referencia a la cadena nacional de radio y televisión, que se desarrollarán el 23 y 24 de marzo, y detalló que “no es seguro” que el no haga un mensaje grabado, sino que más bien se está pensando en una conferencia de prensa. Aclaro también que la conferencia será anterior al mensaje grabado del sí, dado que seria “desleal” hacerla luego de conocido el mensaje.

“Esas cosas no las hago, me parece que hay que tener un respeto y un balance entre las distintas opiniones. Yo no puedo haber visto el video o la grabación del sí. Trampa no”, sostuvo.

Por último, Lacalle expresó que este jueves en la noche viajará a Chile dado que el presidente actualmente en funciones Sebastián Piñera lo invitó a una reunión de despedida y el uruguayo aceptó ir. “Recuerden que las primeras vacunas llegaron en un vuelo que era chileno, en la vida hay que ser agradecido, el hombre se está yendo, nos invitó a la despedida, el Uruguay me parece que tiene que estar representado”, señaló, y subrayó que irá a la asunción del presidente electo Gabriel Boric.

“Vamos a ir a la asunción del nuevo presidente, una persona joven, que seguramente tenga ideas jóvenes y con el cual debemos tener la mejor relación posible. Para nosotros el pacífico es importante y Chile es un país importante en ese sentido. Así que vamos a estar en la retirada y en la bienvenida”, finalizó.

Montevideo Portal