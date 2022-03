Della Ventura tras advertencia de Bianchi en el Senado: “Es una actitud autoritaria”

Política

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi y su homóloga del Frente Amplio Amanda Della Ventura protagonizaron un intercambio en la Cámara Alta por el uso de la frenteamplista de un pin y un tapabocas del sí. Bianchi, que ofició este miércoles como presidenta del Senado, le pidió durante la sesión que se saque el tapabocas rosado, actitud que provocó que los senadores del Frente Amplio abandonen la sala, cuando Della Ventura debía tomar posesión como segunda vicepresidenta de la cámara.

La legisladora nacionalista entendió que, por reglamento, la legisladora frenteamplista no podía utilizar un accesorio identificatorio con una de las opciones del referéndum, al ocupar el lugar de la Presidencia de la Cámara. Tras las reacciones de los demás legisladores presentes ante el planteo de Bianchi, la senadora respondió, pero Bianchi dijo que no le molestaba el color, que tenía identificaciones partidarias y que “no iba a discutir”.

El senador Carlos Camy solicitó entonces que los numerales dos y tres de la orden del día, la elección de Miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, se pasen para la próxima sesión, mientras los senadores del Frente Amplio se retiraban de sala en protesta. La sesión fue levantada finalmente con 17 votos en 30.

A la salida de este encuentro legislativo, la senadora Della Ventura brindó declaraciones a la prensa en la que calificó como “un hecho lamentable” este suceso y que creía que esto “no debería haber ocurrido”.

“En realidad cuando la senadora Bianchi dice ‘por el bien de la República’, en realidad lo que uno se pregunta es: ¿por el bien de la República está bien que un presidente, más allá de lo jurídico, esté dando posición sobre una de las partes cuando representa a todos (en referencia a que Luis Lacalle Pou encabezará el discurso por el no al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración) o un ministro frente a un juzgado presionando, que hasta los magistrados sacaron una resolución de rechazo?”, se preguntó la frenteamplista.

“¿Este pin es más importante que el aumento de los combustibles o el tema de los precios?, que el presidente dice que va a hacer seguimiento, pero no con demasiado compromiso con respecto a esta preocupación”, añadió, y criticó que “hay temas más importantes” que este.

“Está equivocada en el sentido de cuando dice: ‘Todos sabemos que aquí, en este ámbito, no se pueden usar distintivos partidarios’ y eso no es verdad. En realidad, no hay nada en nuestro reglamento de funcionamiento del Senado que diga que no se pueden usar, o sea que eso es una apreciación personal de la senadora, que creo que no contribuye a la república porque estamos en un ámbito que de por sí donde las diferentes ideas se contraponen, con respeto y representamos a determinados sectores, entonces, por ese bien tenemos que respetar todas las visiones”, opinó.

En este sentido, la senadora de la coalición de izquierdas dijo que sintió el apoyo de la bancada de sus correligionarios, ya que estos se fueron de la sala, y comentó que personalmente no piensa pedirle a Bianchi que se retracte, aunque adelantó que los coordinadores de bancada del FA mostrarán su “desacuerdo y el desagrado” cuando haya coordinación.

Por otra parte, Della Ventura sostuvo que a ella “no le molestaría” que miembros del oficialismo utilizaran tapabocas del no e indicó que si los quieren usar que lo hagan porque ella entiende que eso es la democracia. “Entiendo que respetar a lo que el otro usa, lo que el otro dice, escuchar lo que el otro dice, siempre enriquece. Entonces, ¿por qué de alguna forma hay que estar cuestionando? Quien se desprestigia con estas cosas es la política misma”, expresó.

Finalmente, catalogó como “actitud autoritaria” la postura de Bianchi, algo que, según entiende, tiene “muchas veces”. Es una lástima porque no se desprestigia ella, desprestigia a todo el sistema político”, concluyó.

