Partido Socialista defiende impuesto del 1% como medida “viable, justa y necesaria”

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista (PS) expresó su “pleno compromiso” con el planteo de gravar en un 1% al 1% más rico del país.

Esta propuesta, que ha sido impulsada desde el Parlamento por el senador de dicho partido Gustavo González y otros legisladores, “se encuentra en sintonía con las definiciones partidarias en materia de política tributaria”, reconoce el sector del Frente Amplio (FA) a través de un comunicado.

Además, sostiene que la iniciativa impulsada principalmente por el Pit-Cnt “forma parte de una concepción progresiva de justicia fiscal”.

Desde el PS han “promovido su defensa y difusión en diversos planos políticos y parlamentarios”, reza el texto difundido. También lo impulsaron a través de “todo el campo popular” con la “convicción de que se trata de una medida viable, justa y necesaria”.

Esta iniciativa “aporta una fuente relevante de recursos en un contexto de restricciones fiscales, al tiempo que permite abordar problemas urgentes como la pobreza infantil, entre otras prioridades”.

“Asimismo, constituye una señal clara hacia la ciudadanía: es posible y necesario avanzar en cambios estructurales que expresen transformaciones profundas”, señala el comunicado.

Esto último fue expresado en las bases programáticas del Frente Amplio y ratificado en su último Plenario Nacional, asegura el PS, ya que se le encomendó a la Comisión Nacional de Programa que “prospere en el análisis para avanzar en la transformación del sistema tributario”.

A la interna

En los últimos días el debate sobre este tema tomó relevancia en la interna del FA luego de que la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Bettiana Díaz asegurara que “no es una polémica” de la bancada. Según afirmó en una entrevista con La Diaria Radio, es una “discusión” que están llevando adelante “3 de los 17 senadores”.

En respuesta, Gustavo González sostuvo que “lo de los tres senadores no es así” porque, además de él, Óscar Andrade y Constanza Moreira, está Felipe Carballo. Según afirmó, tanto Eduardo Brenta como Daniel Borbonet también dijeron que “estaban dispuestos a discutirlo”.

“Yo no encontré nada negativo en lo dicho por Bettiana Díaz. Hemos tenido el apoyo más allá del Senado; yo creo que se ha abierto un debate, que para mí es lo más importante, que en el país estaba sin abrirse”, afirmó el legislador en diálogo con Montevideo Portal.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, descartó la idea de un impuesto a los ricos a fines de junio. “El Pit-Cnt dice que habría que buscar la forma de recaudar mejor en esos sectores de la sociedad. No estamos pensando, en nuestro mensaje presupuestal, en ningún recargo”, sostuvo.

En esta línea, volvió a ser preguntado sobre el tema el pasado jueves 7 de agosto, puntualmente acerca de si el planteo impositivo está dado por el programa de la coalición de izquierdas. “Los programas no son corsés: son guías. Sobre esas líneas de la ruta me tengo que mover”, manifestó, pero consideró “bueno” que se den esas discusiones dentro del FA.

A su vez, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, respaldó la iniciativa de gravar a los más ricos. El jerarca se manifestó a favor de la iniciativa de la central sindical: “Comparto hacia donde está apuntando; comparto la dirección a la que apunta. Esto no va a resolver todos los problemas de injusticia social, pero va a ayudar, seguramente”, concluyó.

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía, Gabriel Oddone, manifestó que “no es la política tributaria” la que “resuelve” los problemas en materia de distribución del ingreso y de desigualdad. “Soy de los que creen que hay que recaudar lo más posible para poder, desde el gasto, realizar distribuciones de ingreso”, sintetizó Oddone en conferencia de prensa a fines de junio.

