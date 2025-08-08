Política

Manini Ríos sobre propuesta de impuesto a los ricos: “En principio no estamos de acuerdo”

Montevideo Portal

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que desde su partido están en desacuerdo con el planteo impulsado por sectores del Frente Amplio y el Pit-Cnt de aplicar un impuesto del 1% al patrimonio de los más ricos. Al respecto, el exsenador señaló que lo considera “gravar más a quien ya está más gravado” y “meterle otro impuesto a quien hoy aporta por un montón de conceptos”.

“Hay que discutirlo con argumentos. Nosotros en principio no estamos de acuerdo con más impuestos a quienes, por definición, son quienes están aportando más hoy, si toda nuestra política está bien orientada en aquello de que pague más el que tiene más”, dijo Manini Ríos en una entrevista con Quién es quién, que se emite por Canal 5.

El cabildante señaló que, según su criterio, el planteo expresa “mucho voluntarismo”, pero advirtió que se debería evaluar “si el efecto al final no es negativo”.

“Son aparte los que generan puestos de trabajo. Ese 1%, que a veces se lo estigmatiza poco más como si robaran lo que tienen —o que no tienen ningún mérito—, generalmente son los que en buena medida mueven la economía, y están gravados en un montón de direcciones que yo creo que agregarle más es ir en contra de lo que se ha dicho de no generar más impuestos y de generar condiciones para que haya más puestos de trabajo”, completó.

Manini Ríos también dijo que ve “una contradicción” entre este tipo de propuestas y las acciones de atracción de inversiones de Uruguay en el extranjero.

“No nos cerramos a discutirlo con argumentos. Nosotros, en principio, no estamos de acuerdo”, remarcó.

Consultado sobre la prisión domiciliaria al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el exsenador apuntó a una “clara persecución que se ve en otros países también”.

“Da la impresión de que se están sacando de arriba a un rival que le puede llegar a hacer fuerza al actual partido en el gobierno”, dijo.

Repreguntado sobre si consideraba que Bolsonaro es un preso político, Manini Ríos respondió: “Si se comprueba que todo esto es una farsa, seguramente es un perseguido político”.

Montevideo Portal