“Los programas no son corsé: son guías”, dijo Orsi por planteo impositivo de grupos del FA

El presidente Yamandú Orsi afirmó este jueves que “por supuesto” acompaña la decisión del Instituto Nacional de Colonización (INC) de comprar la estancia María Dolores por US$ 32 millones.

“Hay que estar muy atentos a las restricciones fiscales, pero también hay que estar atentos a algunas áreas de la producción nacional como la lechería, que precisa tierras”, dijo el mandatario en una rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4).

Además, se refirió a la interpelación anunciada al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti.

“Es buena cosa que el Legislativo y el Ejecutivo tengan este tipo de interrelación, que puede ser en comisión o en interpelación. No hay que pensar que eso es lo extraño, sino que va a ser lo normal en este período”, señaló.

“Sean los temas que sean, está bueno que se discutan. La gente tiene ganas de escuchar cuáles son los argumentos y los legisladores tienen ganas de saber los argumentos del Ejecutivo. Y está bien”, agregó.

Sobre el proyecto de Ley de Presupuesto y la negociación salarial con los funcionarios públicos, Orsi anticipó una “discusión interesante” en el Parlamento, y también “dura”. Del mismo modo, señaló que, en materia de gasto, “la frazada siempre es corta”.

Consultado sobre el planteo de algunos dirigentes y legisladores del Frente Amplio de un impuesto a los ricos, Orsi dijo que “la discusión siempre es legítima”, aunque valoró que desde el gobierno se deben tener en cuenta diversos asuntos coyunturales, más allá de los debates que ocurran en la fuerza política.

“No encontramos la necesidad de generar más impuestos”, dijo.

Repreguntado sobre si el planteo impositivo está dado por el programa del Frente Amplio, el presidente respondió: “Los programas no son corsés: son guías. Sobre esas líneas de la ruta me tengo que mover. Ahora, es bueno que hasta desde la interna de la fuerza política nos interpelemos y en democracia las discusiones siempre están sobre la mesa”.

En la rueda de prensa, le preguntaron a Orsi si el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “es muy duro”. “Tiene que serlo, y no es tan duro tampoco”, sostuvo.

