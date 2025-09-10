Otorgaron libertad anticipada a Taroco, exdirector del Comcar condenado por trama Penadés

Judiciales

El exdirector del Comcar Carlos Taroco, quien fue condenado por liderar una trama para favorecer al exsenador blanco Gustavo Penadés en la causa que lo investiga por delitos sexuales contra menores de edad, cumplió su pena en prisión y fue liberado en las últimas horas.

Según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior, el policía descontó más de un año de la pena por trabajar en la cárcel. Estuvo recluido de forma preventiva desde octubre de 2023, y en marzo de 2024 fue condenado vía acuerdo abreviado a tres años de penitenciaría.

Taroco se encontraba preso en la cárcel de Las Cañitas, ubicada en el departamento de Río Negro. En abril, solicitó salir de prisión de forma adelantada, pero el juez Claudio de León denegó el pedido, basándose en un informe del Instituto Nacional de Criminología (Inacri) que afirmaba que tenía un “riesgo medio” de reincidencia.

En ese momento, la defensa de Taroco argumentó que su patrocinado llevaba cumplida más de la mitad de la pena, que se trataba de un primario absoluto, padre de familia, y que había tenido buena conducta en el penal.

Sin embargo, el magistrado entendió que no tenía un “pronóstico favorable de reinserción”. Según el informe, aún había posibilidades de que volviera a delinquir “una vez que retome a la comunidad si se encuentra en un escenario similar y si se presentan los mismos desencadenantes que el delito actual”.

Además, el reporte daba cuenta de “un comportamiento agresivo y controlador” de Taroco sobre las personas investigadas y “rigidez en el pensamiento con dificultades para realizar un análisis reflexivo”.

El exjerarca de la cárcel de Santiago Vázquez fue condenado por la comisión de reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir.

La Justicia demostró la culpabilidad de Taroco en la elaboración de un esquema de inteligencia para poder conocer la identidad de los denunciantes de Penadés, cuyos nombres fueron declarados en reserva desde el primer momento.

En el grupo colaborador, también había dos funcionarios de la Corte Electoral que, de acuerdo con la investigación, mantuvieron conversaciones sobre el acceso a información de víctimas y brindaron datos personales de las mismas.

