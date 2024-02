Política

Orsi sobre Venezuela: “Cuando me gusta un caballo, me gusta que gane cuando corren todos”

El intendente de Canelones y precandidato a las elecciones nacionales por el Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi se refirió a la situación de Venezuela, luego de que la candidata presidencial de la principal coalición opositora de ese país, María Corina Machado, fuera inhabilitada de competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año.

En rueda de prensa tras un acto del Movimiento de Participación Popular (MPP) este viernes, Orsi fue consultado sobre si el FA tendría que tomar una decisión en común sobre este tema o si dependería más de la posición que tome cada precandidato. En respuesta, el jerarca canario aseguró que la coalición de izquierdas tiene una comisión “que analiza los temas de política exterior o relaciones internacionales”, por lo que “ahí se podría hablar”, señaló.

“Pero no quita tampoco que tengamos matices todos”, acotó el precandidato, al tiempo que remarcó que no le “gusta mucho andar opinando sobre la situación de otros”. “No está bueno y no estamos en asuntos de otros”, insistió.

De todas formas, Orsi argumentó: “No conozco bien cómo es el proceso, pero a mí cuando me gusta un caballo me gusta que gane cuando corren todos”.

Por este mismo tema ya se había pronunciado también la intendenta de Montevideo y también precandidata del FA Carolina Cosse, quien primero afirmó que “los destinos los elige cada pueblo” y luego eludió el tema, ya que “le interesaba hablar de los problemas de la gente en Uruguay”.

Compra fría

Por otro lado, Orsi fue consultado también por la compra de la empresa brasileña Minerva Foods a tres frigoríficos en Uruguay por parte de otro gigante norteño del rubro, Marfrig.

“Para mí es un riesgo”, sentenció y añadió: “El gobierno tiene la posibilidad, a partir del informe de la comisión que está analizando el tema, de evitar esa concentración mayor aún de la que tenemos, [así como también] tiene la oportunidad de consultar los aportes de todos los sectores vinculados al agro, que ojalá lo hubiese hecho con lo del puerto, pero no lo hizo”.

Al respecto, el precandidato frenteamplista fue inquirido respecto a las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, quien este viernes habló de zonas “negras, blancas y grises”.

De esta manera, Orsi aseguró que el mandatario debe “decidir políticamente en base a informes técnicos que le van a ayudar a tomar la decisión correcta”.

“Salta a los ojos que esto presenta riesgo, creo que el presidente y el gobierno tienen todas las facultades de actuar en consecuencia y nosotros mismo ya dimos nuestro aval y nuestro apoyo para que decida lo mejor para la producción nacional y para los intereses del país”, finalizó Orsi.

