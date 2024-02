“La gente en situación de calle se ha disparado en Montevideo”, denunció Cosse

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, brindó una rueda de prensa este viernes para anunciar el inicio de una política de recolección domiciliaria de residuos en el pueblo Santiago Vázquez, zona que la jerarca recorrió.

La jefa comunal confirmó que seguramente a partir de los primeros días de marzo se tome licencia de la Intendencia de Montevideo (IM), para encarar su precandidatura para las elecciones internas en el Frente Amplio.

A su vez, Cosse se refirió a algunos temas “muy graves” que no afectan solo a Montevideo, sino también a todo el país.

“Uno de ellos es que la gente en situación de calle que lamentablemente en Montevideo se ha disparado. En Uruguay también, en el interior también. Hay tenemos temas que tienen que ver con salud mental, con hurgado y si hay algo que a mí me duele es que la gente tenga que hurgar para comer. Falta presencia del Estado articulada. Creo que habría que articular salud, Mides (Ministerio de Desarrollo Social), educación”, denunció la jerarca, que añadió que la Intendencia ha ofrecido asistencia al gobierno nacional para atender este tipo de situaciones.

En otro orden, al ser consultada sobre la situación en Venezuela y la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado para las elecciones, Cosse respondió “que le interesaba hablar de los problemas de la gente en Uruguay”.

“Estamos viviendo una situación que está absolutamente desbordada en muchos temas. Gente en situación de calle, desbordada en temas de seguridad, desbordada la economía. Mejor que atiendan los problemas de Uruguay antes de tratar de distraer a la gente”, prefirió responder Cosse ante cuestionamientos sobre su posición sobre la dictadura en Venezuela.

“Siempre una democracia es mejorable. Yo tengo una posición política, tengo una responsabilidad y pretendo tener una mayor. Por lo tanto, en vez de andar opinando si [Venezuela] es una dictadura o no, tengo que defender y proteger al Uruguay. Con este gobierno pasaron los años y ahora hay un embajador nombrado en Venezuela. Lo que hay que hacer si uno cree que hay violación de derechos humanos, de falta de libertad de expresión, hay que expresarse en los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por supuesto que yo no quiero la inhabilitación de políticos, luché contra eso y estoy en desacuerdo. Eso es lo que hizo la dictadura en Uruguay. Si tienen algo para hacer con respecto a otros países, son gobierno, que lo hagan ahora. Que vayan a la ONU, que hagan política en serio. Si un país está convencido de defender la libertad de expresión, la defiende en los organismos correspondientes, no haciéndose el gallito. Hay que hablar los temas en serio, sin show. La política no es Twitter”, concluyó Cosse.

