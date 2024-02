Negro, blanco o gris: la respuesta de Lacalle sobre quejas por compra de Minerva a Marfrig

Economía

Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo este jueves en la Expo Avícola que se realiza en San Bautista, Canelones, donde en una rueda de prensa se refirió a la compra de la empresa brasileña Minerva Foods a tres frigoríficos en Uruguay por parte de otro gigante norteño del rubro, Marfrig.

El tema está en la actualidad a estudio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, y ha generado reparos por parte de diversos productores agropecuarios, que cuestionan la adquisición por advertir una concentración del mercado.

Ante los medios, Lacalle dijo que tiene una posición, pero evitó hacerla pública, bajo el argumento de que el asunto está a estudio de Defensa de la Competencia.

“Yo tengo mi opinión acerca de la concentración o no. No corresponde que la emita, sobre todo cuando hay un organismo del Estado haciendo una evaluación. Entiendo la preocupación que tienen varios sectores de la cadena cárnica”, afirmó en la rueda de prensa que brindó en el evento en el que coincidió con el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi.

De todos modos, el presidente planteó distintos escenarios posibles en función de lo que determine el informe técnico.

“Acá hay un negocio sobre el cual se le tiene que pedir a Defensa de la Competencia su opinión. Hace poco tiempo la misma empresa multinacional compró otro frigorífico, Defensa de la Competencia se expresó favorablemente respecto a esa compra. Veremos qué dice”, dijo Lacalle.

“¿Y por qué digo esto? Supongan que Defensa de la Competencia —que es un órgano totalmente independiente, que no recibe directivas ni del presidente de la República ni de la ministra de Economía—dice: ‘Negro’; esto claramente es negro. Yo no podría decir esto es blanco. Si dicen ‘esto es claramente blanco’, yo no podría decir que esto es negro. Ahora, si el día de mañana su dictamen es una zona gris, bueno, ahí habrá algo de discrecionalidad por parte del gobierno”, agregó.

Más adelante, el presidente volvió a ser repreguntado por el tema y dijo que él no iría “en contra de un informe técnico, si es contundente”.

Montevideo Portal