“Los destinos los define cada pueblo”: Cosse sobre los “temas internos” de Venezuela

Política

La precandidata presidencial por el Frente Amplio e intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este miércoles al gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, y a la reciente inhabilitación de la opositora María Corina Machado como candidata presidencial por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

“Para mi país, no quiero ninguna situación compleja en términos de libertad de expresión y demás, porque estoy convencida que nuestro país ha construido una democracia que tiene largas raíces en el tiempo”, sostuvo en una rueda de prensa.

“No es menor que hayamos vivido el artiguismo, que tengamos el tema de la reforma educativa de José Pedro Varela, que tengamos un sistema educativo público. Aunque la gente vaya a sistemas privados, yo creo que hay un respeto y un aura por el sistema de educación pública, que hace a nuestra forma de ser, que tiene que ver con la libertad de expresión”, agregó.

Cosse prosiguió resaltando la “importancia” de la libertad de expresión, y dijo que “nunca” va a querer para Uruguay “nada que se aparte de eso”. “Pero también estoy convencida que los pueblos tienen que encontrar su propia solución”, aseguró.

“Yo tengo que ser muy cuidadosa porque tengo una responsabilidad pública, y pretendo tener una muy importante, entonces cada cosa que yo diga puede tener consecuencias para el Uruguay. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso”, señaló.

Al insistírsele sobre si condenaba la inhabilitación de Machado, Cosse aseveró: “Yo no me voy a meter en temas internos de otros países”.

“Mire lo que pasó acá, o con cualquier país. Ha pasado que el presidente o alguien sale a decir: ‘Este país esto, este país lo otro’, y después termina renunciando el canciller, después ahora resulta que ponen embajador. Hay que tener cuidado en proteger al Uruguay”.

La precandidata dijo que no estaba “en una mesa de boliche” como para opinar. “Yo capaz que en una mesa de boliche, sin responsabilidad pública ni política, me pongo a opinar libremente sobre lo que pasa dentro de cada país, pero como persona política yo tengo que tener mucho cuidado”, afirmó.

En ese sentido, indicó que “ofrecer la ayuda de Uruguay” podía ser factible, “pero los destinos los define cada pueblo”, sostuvo.

Ante la rueda de Cosse, el precandidato presidencial colorado y expresidente de Antel Gabriel Gurméndez respondió a través de la red social X (antes Twitter).

“Quiere ser cuidadosa de no decir que Maduro es un dictador, quiere ser cuidadosa de no ofender a los que restringen la libertad de María Corina Machado de ser candidata. Mucha vuelta de palabras para no decir lo que hay que decir: Venezuela es una dictadura”, sostuvo.

O sea, quiere ser cuidadosa de no decir que Maduro es un dictador, quiere ser cuidadosa de no ofender a los que restringen la libertad de María Corina Machado de ser candidata. Mucha vuelta de palabras para no decir lo que hay que decir: Venezuela es una dictadura. https://t.co/xY0RKuaMVS — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) January 31, 2024