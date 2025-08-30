Política

Orsi se reunió en Suárez y Reyes con bancadas del FA para dialogar sobre presupuesto

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con las bancadas de Senadores y Diputados del Frente Amplio (FA) este sábado 30 de agosto para dialogar sobre el proyecto de Ley de Presupuesto que será presentado al Parlamento este domingo 31.

Del encuentro en Suárez y Reyes participaron también la vicepresidenta, Carolina Cosse; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Tal como informáramos, en esta reunión el mandatario presentó la fundamentación política del proyecto de ley. Además, dialogó con los legisladores para preparar el terreno para su discusión parlamentaria.

El pasado jueves, Orsi encabezó un Consejo de Ministros en el que se ultimaron detalles del proyecto de ley. Tras esta reunión, Oddone brindó una conferencia de prensa en la que dio varios detalles de los contenidos de la norma.

El proyecto de Ley de Presupuesto, que cuenta con unos 700 artículos y 300 páginas de exposición de motivos, será recibido por los presidentes de ambas cámaras el domingo: Cosse por el Senado y Sebastián Valdomir por Diputados.

Así, hay un plazo constitucional que tiene cada cámara para tratar la iniciativa; se trata de 45 días para debatirlo, es decir, el plazo se cumpliría el 17 de octubre.

Autoridades del Ministerio de Economía asistirán el próximo 5 de setiembre a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara baja. Ahí, se realizará una “exposición general de los aspectos económicos, de la macroeconomía del país, las proyecciones que tienen de cara al futuro en déficit fiscal, empleo, inflación”, en el marco del “contexto regional y mundial”.

El pasado 16 de agosto los legisladores del FA se habían reunido en La Huella de Seregni con Sánchez y el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, para discutir sobre la Ley de Presupuesto. En ese marco, el presidente de la bancada de Senadores, Daniel Caggiani, se refirió a los cinco ejes sobre los cuales el proyecto hará hincapié: crecimiento económico, seguridad, “inclusión social”, “mejoras de infraestructura” y “ni que hablar los temas que hacen a la inversión en vivienda”.

