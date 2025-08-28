Orsi encabeza reunión del Consejo de Ministros para ultimar detalles del Presupuesto

Política

El presidente Yamandú Orsi encabeza este jueves desde las 10:00 una reunión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva con el objetivo de ultimar los detalles del proyecto de Ley de Presupuesto que será presentado al Parlamento este domingo.

Si bien el equipo económico ha advertido sobre las restricciones fiscales, el aumento del gasto estimado es de US$140 millones. Las áreas a priorizar son, entre otras, la pobreza infantil y la seguridad.

En materia tributaria, el ministro de Economía Gabriel Oddone ya adelantó que se aplicará IVA a las compras web en plataformas como Temu. El ministro confirmó que el gobierno gravará las ganancias de capital de las inversiones realizadas en el exterior por residentes uruguayos.

Además, anunció que se aplicará “el impuesto a la renta mínima global en territorio uruguayo”, lo que será “neutro para las corporaciones”, según dijo el 20 de agosto en En Perspectiva.

El sábado, Orsi se reunirá con legisladores del Frente Amplio en la residencia de Suárez y Reyes para presentar la fundamentación política del proyecto y preparar el terreno para su discusión parlamentaria.

