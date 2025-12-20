Política

Orsi está en Brasil para participar en la Cumbre del Mercosur

El presidente de la República, Yamandú Orsi, arribó este viernes 19 a Foz de Iguazú, Brasil, para participar en la mañana de este sábado 20 de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.

En esta instancia se realizará el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque de Brasil a Paraguay, según comunicó Presidencia de la República.

Además de Orsi, también están presentes los presidentes de los otros tres países del bloque: el anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva; el argentino Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

A través de una transmisión realizada por el canal del gobierno de Brasil, se pueden ver los discursos del canciller brasileño, Mauro Vieira, y de Lula da Silva:

En la antesala del encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, participó de la Reunión del Consejo del Mercado Común, en la que destacó el compromiso de Uruguay con la agenda interna y externa del bloque y manifestó la “desilusión” del país por aplazarse la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En este marco, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, advirtió el viernes que los plazos para firmar el pacto comercial “no son infinitos”. "Entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales e internas, pero tiene que entender que los plazos no son infinitos", afirmó en una rueda de prensa.

"Este momento es importante porque los cancilleres hemos coincidido en que estamos dispuestos a firmar ese instrumento. Estamos dispuestos a avanzar", recalcó Ramírez Lezcano.

Por su parte, el recientemente designado canciller argentino, Pablo Quirno, consideró que esta postergación en la rubricación del acuerdo es “una oportunidad” para revisar las prioridades en materia de relaciones hacia fuera del bloque. Sin embargo, afirmó que Argentina desea que la firma del tratado ocurra "a la mayor brevedad posible".

Con información de EFE

