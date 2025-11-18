Lubetkin se reunió con nuevo canciller argentino y ¿adelantó visita de Milei a Uruguay?

Política

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, se reunió este martes con su par argentino, Pablo Quirno, quien asumió tan solo algunas semanas atrás.

“Fue su primer encuentro con un canciller en funciones desde que asumió hace pocas semanas. Nos permitió repasar el estado positivo de las relaciones entre ambos países”, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, y añadió que invitó a su homólogo a visitar el país “en las próximas semanas” para “seguir avanzando en aspectos bilaterales, regionales y globales”.

En rueda de prensa, Lubetkin fue consultado acerca de si ya se pactó una fecha para el encuentro entre los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y Argentina, Javier Milei. El ministro indicó que no, pero se “ratificó” con Quirno: “Lo pusimos en agenda para que ojalá lo podamos realizar antes de la cumbre del Mercosur”, manifestó.

Eso depende de que los mandatarios “crucen correctamente las agendas”, acotó el canciller, quien de todas formas sostuvo que el encuentro “sin dudas será en breves”.

Por otro lado, el canciller también se refirió al acuerdo bilateral que Argentina firmó con Estados Unidos, y aclaró que primero se tiene que pasar por escrito, lo que demorará “varias semanas”. Una vez que eso esté hecho, desde Cancillería podrán analizarlo “mucho más serenamente como para entender” cuáles son las características de ese pacto y cómo puede afectar a Uruguay, indicó.

Consultado respecto a si existe la posibilidad de que Uruguay se pueda “acoplar” en esta oportunidad y acercarse más a la potencia norteamericana, Lubetkin señaló que “acoplar no”, sino más bien “entender cuáles son los escenarios para ver cuáles son las oportunidades o dificultades que se puedan generar”.

