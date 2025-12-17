Orsi recibió invitación para estar en la asunción de Kast; aún no confirmó su asistencia

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, felicitó al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, ganador de la puja electoral en el territorio chileno.
El pasado domingo, Kast venció en segunda vuelta a la izquierdista Jeannette Jara con 60% de los votos, en un hito importante para el territorio trasandino, ya que por primera vez el voto fue obligatorio.
Ante esto, Orsi “le transmitió su saludo por el triunfo y le deseó éxito en la futura gestión”, informó Presidencia. Este lunes, el mandatario uruguayo mantuvo un contacto telefónico con Kast, en la cual el chileno invito a Orsi a su asunción, que será el 11 de marzo del próximo año.
Según supo Montevideo Portal, el jefe de Estado Uruguayo aún no confirmó su asistencia ante la “invitación verbal con beneplácito”.
Kast tiene 59 años y padre de nueve hijos. Es un abogado ultraconservador sin reservas: rechaza el aborto, incluso en casos de violación, la píldora anticonceptiva de emergencia, el divorcio, el matrimonio homosexual y la eutanasia.
Lleva 30 años en política sin la estridencia de líderes de derecha como el brasileño Jair Bolsonaro o el argentino Javier Milei, con quienes se lo compara.
