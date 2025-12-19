Lubetkin expresó “desilusión” por decisión de UE de aplazar el acuerdo con Mercosur

Política

El canciller de la República, Mario Lubetkin, expresó su “desilusión” de no poder firmar este sábado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, como estaba inicialmente planeado.

Tal como informáramos, los países del bloque europeo descartaron votar el pacto comercial con el sudamericano por el bloqueo de Francia e Italia. Así, resolvieron aplazarlo para enero con el objetivo de que el gobierno de Giorgia Meloni estudie mejor su contenido.

En este marco, el ministro de Relaciones Exteriores recalcó que Uruguay le asigna una “importancia prioritaria” a este acuerdo, debido a “su relevancia para la integración de dos grandes bloques con lazos históricos y culturales”.

“Nos gustaría expresar nuestra desilusión de no poder firmarlo en el día de mañana, como estaba previsto, por la falta de consensos internos en el seno de la Unión Europea”, manifestó el canciller durante al hacer uso de la palabra durante el Consejo del Mercado del Mercosur, según consigna la página web de Cancillería.

De tal forma, Lubetkin agregó que Uruguay “quedará a la espera” de que los países que integran el bloque del Viejo Continente “finalicen sus trámites internos” para que la presidencia pro témpore de Paraguay “establezca los pasos concretos hacia la deseada firma”.

Por otro lado, el jerarca uruguayo reiteró que “un eje prioritario” en la estrategia de inserción internacional uruguaya es el lanzamiento “en el corto plazo” de negociaciones de relevancia comercial, “particularmente con el continente asiático”. “Si bien somos un bloque de países socios y hermanos, no podemos desconocer que las necesidades de cada Estado parte no siempre coinciden en la misma medida. En el caso de Uruguay, como país agroexportador, el acceso a mercados resulta fundamental para nuestro desarrollo económico”, recalcó el ministro ante las autoridades de los demás países sudamericanos.

“En este sentido, creemos que es posible fortalecer y repotenciar el bloque mediante la modernización de las modalidades de negociación con terceros, de manera que se puedan considerar los distintos ritmos y necesidades de cada Estado parte”, sostuvo Lubetkin. A su entender, este enfoque “se refleja en las estrategias que cada socio ha adoptado legítimamente para enfrentar la coyuntura económica actual, buscando siempre un equilibrio entre los objetivos nacionales y los intereses colectivos del Mercosur”.

