Política

Orsi está en Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea: seguilo en vivo

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se encuentra en Asunción (Paraguay) para participar de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) este sábado 17 de enero.

El mandatario viajó acompañado del canciller de la República, Mario Lubetkin; la vicecanciller, Valeria Csukasi, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone. También fue invitado por el presidente a viajar en este vuelo de la Fuerza Aérea el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, según indicaron fuentes de Presidencia a Montevideo Portal.

Se prevé que el mandatario retorne al país sobre las 18:00 de este mismo día; a su llegada hará declaraciones sobre la firma del pacto comercial, indicaron desde Presidencia.

La ceremonia de la firma del acuerdo se realizará en el Gran Teatro José Asunción Flores, lugar en el que también fue firmado el Tratado de Asunción, documento fundador del Mercosur el 26 de marzo de 1991.

Se puede seguir la transmisión en vivo a continuación:

Según informa Presidencia de la República en su página web, la actividad protocolar comenzó a las 11:30, con la llegada de los jefes de cada delegación. A las 12:00 será el inicio de la ceremonia en la que los jefes de delegación de los países miembros ambos bloques regionales tomarán la palabra.

A las 12:50 se realizará la firma del acuerdo de asociación por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados parte signatarios del Mercosur y el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea. “En la ocasión, los presidentes de los países del Mercosur, junto a la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, serán testigos de honor”, señala el comunicado oficial.

La ceremonia finalizará con la foto oficial a las 13:00.

El pasado 9 de enero una mayoría cualificada de países de la UE dio su aval al acuerdo de libre comercio, lo que despejó el camino para su firma oficial.

El tratado, que llevaba más de 25 años en negociación, vinculará a la UE con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Orsi ya se había expresado respecto a la firma del pacto comercial y su posible impacto en el vínculo con Estados Unidos.

Montevideo Portal