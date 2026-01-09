Internacionales

Los cancilleres del Mercosur acordaron la fecha para la firma del acuerdo con la UE

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará en la capital paraguaya, Asunción, el próximo 17 de enero, confirmó este viernes el canciller de ese país, Rubén Ramírez.

“En conversación con mis colegas, los ministros de Relaciones Exteriores, hemos acordado que dicha firma será el próximo sábado 17 de enero en Asunción del Paraguay”, dijo Ramírez en una conferencia de prensa telemática.

La decisión fue tomada luego de que este viernes una mayoría de los gobiernos de la UE dio el visto bueno al acuerdo de asociación con el Mercosur.

El jefe de la diplomacia paraguaya indicó que el acuerdo aprobado por la Comisión Europea “se basa en los tres capítulos negociados”, uno del ámbito comercial, otro político y uno último de cooperación.

Igualmente, destacó que el acuerdo “tendrá que ser ratificado por los respectivos Congresos de los países partes del Mercosur” para que después entre en vigor.

Añadió que se trata de “un momento histórico”, al destacar que luego de más de 25 años de negociaciones y de “muchísimos desafíos” la firma del pacto finalmente se contratará.

Por otro lado, consideró que las medidas de salvaguardia en favor de los agricultores europeos "no hacen parte" del pacto. “Las salvaguardias no forman parte del acuerdo suscrito en Montevideo en diciembre” de 2024, detalló y puntualizó que “las cláusulas de salvaguardia, por lo tanto, no forman parte del acuerdo Mercosur-UE”.

Las negociaciones en el interior del bloque europeo incluyeron, para acabar de convencer a los países reacios, cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores europeos que permitan a la UE reaccionar rápidamente ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur.

Estas se aplicarán, en el caso de productos sensibles, cuando haya precios al menos un 5% inferiores de los artículos importados frente a los europeos comparables o bien aumentos del 5% en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años.

EFE