La Unión Europea aprueba el acuerdo con el Mercosur

Economía

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea dio este viernes su aval al acuerdo de libre comercio con el Mercosur, despejando el camino para su firma oficial el lunes en Asunción. El tratado, que llevaba más de 25 años en negociación, vinculará a la UE con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

La aprobación ocurre pese al rechazo de Francia, Irlanda y sectores del agro europeo que expresaron su preocupación por el impacto que el acuerdo podría tener en los productores locales ante la apertura comercial hacia el bloque sudamericano.

Con esta luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está habilitada para viajar a Paraguay y rubricar el histórico pacto junto a los jefes de Estado del Mercosur.

El acuerdo busca eliminar barreras arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios y establecer normas comunes en materia ambiental, laboral y de propiedad intelectual. También contempla cláusulas específicas para el seguimiento del compromiso climático por parte de los países sudamericanos, una de las principales exigencias europeas.

Aunque aún resta la ratificación por parte del Parlamento Europeo y los congresos nacionales de algunos países miembros, la votación de hoy representa un hito diplomático en la relación birregional.

La firma en Asunción marcará el inicio de una nueva etapa comercial entre Europa y América del Sur, con repercusiones económicas y geopolíticas de largo alcance.

Con información de AFP.