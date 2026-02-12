Política

Orsi encabezará el viernes 13 de febrero su segundo Consejo de Ministros del año

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezará un nuevo Consejo de Ministros mañana, viernes 13 de febrero, a partir de las 10:00.

Se trata de la segunda instancia en lo que va del año, luego de que el mandatario se reuniera con el gabinete en la residencia de Suárez y Reyes el pasado 4 de enero, para analizar la situación generada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y sus posibles consecuencias a nivel regional e internacional.

Fuentes de Presidencia indicaron a Montevideo Portal que se tratará de una “puesta a punto” del mandatario con los jerarcas de las distintas Secretarías de Estado, luego del retorno del viaje a China el pasado domingo 8.

Cuando finalice el consejo, Orsi realizará una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

