Orsi encabezará el viernes 13 de febrero su segundo Consejo de Ministros del año

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezará un nuevo Consejo de Ministros mañana, viernes 13 de febrero, a partir de las 10:00.
Se trata de la segunda instancia en lo que va del año, luego de que el mandatario se reuniera con el gabinete en la residencia de Suárez y Reyes el pasado 4 de enero, para analizar la situación generada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y sus posibles consecuencias a nivel regional e internacional.
Fuentes de Presidencia indicaron a Montevideo Portal que se tratará de una “puesta a punto” del mandatario con los jerarcas de las distintas Secretarías de Estado, luego del retorno del viaje a China el pasado domingo 8.
Cuando finalice el consejo, Orsi realizará una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]