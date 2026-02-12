Contenido creado por Ignacio Palumbo
Política

No es supersticioso

Orsi encabezará el viernes 13 de febrero su segundo Consejo de Ministros del año

El mandatario había reunido a su gabinete por primera vez en 2026 a raíz de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

12.02.2026 16:42

Lectura: 1'

2026-02-12T16:42:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezará un nuevo Consejo de Ministros mañana, viernes 13 de febrero, a partir de las 10:00.

Se trata de la segunda instancia en lo que va del año, luego de que el mandatario se reuniera con el gabinete en la residencia de Suárez y Reyes el pasado 4 de enero, para analizar la situación generada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y sus posibles consecuencias a nivel regional e internacional.

Fuentes de Presidencia indicaron a Montevideo Portal que se tratará de una “puesta a punto” del mandatario con los jerarcas de las distintas Secretarías de Estado, luego del retorno del viaje a China el pasado domingo 8.

Cuando finalice el consejo, Orsi realizará una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

Montevideo Portal

Te puede interesar Tras viajar a China, Orsi se realizó estudios que confirmaron que no tiene varicela