Tras viajar a China, Orsi se realizó estudios que confirmaron que no tiene varicela

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se sometió a estudios médicos que confirmaron que no contrajo varicela antes ni durante la gira oficial realizada en China.

La preocupación surgió luego de que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien integró la delegación oficial, fuera diagnosticado con la enfermedad al regresar al país.

La intendencia de ese departamento comunicó que el cuadro del jefe comunal sanducero no reviste gravedad ni requiere internación. De acuerdo al parte médico, los primeros síntomas aparecieron durante el viaje de regreso, aunque el contagio se habría producido antes del inicio de la misión oficial, el 29 de enero.

Mientras cumple un aislamiento preventivo en su domicilio, Olivera continuará desempeñando sus funciones al frente de la intendencia de Paysandú de forma remota y sin hacer uso de licencia.

El presidente Orsi arribó a Uruguay este domingo tras completar la misión diplomática que se desarrolló entre el 1 y el 7 de febrero. Pese al estrecho contacto mantenido durante el viaje, el seguimiento sanitario confirmó que el mandatario se encuentra en perfecto estado y libre del virus.

