Orsi en la previa de su viaje a China: “Cada acuerdo que firmamos es parte de un edificio”

En vísperas de la visita de Estado a China, el presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que espera que su visita profundice todavía más las relaciones bilaterales y añada otro ladrillo al edificio de la amistad entre Uruguay y China.

Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, Orsi irá a ese país del 1º al 7 de febrero.

Según el presidente uruguayo, gracias a los incansables esfuerzos de ambas partes, “los pasos siempre son de avance hacia una relación más estrecha”.

En Uruguay, el desarrollo de relaciones amistosas con China es un consenso en todos los sectores, afirmó el mandatario. Así, añadió que, desde el establecimiento de lazos diplomáticos, los sucesivos gobiernos uruguayos han buscado activamente las relaciones con China.

Para el presidente uruguayo, “la historia ha demostrado que [la relación bilateral] es un edificio en construcción […] en vez de ser bloques compactos y que se ponen de una vez, es ladrillo tras ladrillo, pieza tras pieza. Entonces, cada acuerdo que firmamos, o que han firmado los gobiernos anteriores, es parte del mismo edificio”.

Señaló que, a pesar de las diferentes circunstancias nacionales, tanto Uruguay como China se adhieren al respeto mutuo buscando siempre puntos en común. “Vale la pena aferrarse a esos principios que es de respeto, multilateralismo, incluso de entender las diferencias como algo positivo, porque somos culturas que tienen distinto origen, incluso en los tiempos”, afirmó Orsi, quien agregó que dichos valores “garantizan buenas relaciones a futuro también”.

Orsi recordó que ya había visitado China en múltiples ocasiones como intendente de Canelones. A lo largo de estos viajes pudo apreciar “el avance en tecnología e innovación de China” y agregó que “a Uruguay le interesa mucho”. “Una de las salidas que tiene hacia el futuro es más innovación dedicada a la producción. Nos interesa muchísimo aprender y eso lo constaté”, expresó.

Orsi destacó el alto grado de complementariedad entre las estructuras económicas de Uruguay y China. Señaló que los lazos comerciales y económicos bilaterales cada vez más estrechos reportan beneficios mutuos a ambos pueblos. Como proveedor mundial de productos alimenticios de primera calidad, Uruguay exporta cantidades sustanciales de cereales y carne de vaca a China. Y, al mismo tiempo, los vehículos de nueva energía de marcas chinas son muy populares entre los consumidores uruguayos. Además, los paneles fotovoltaicos y otros productos de nueva energía fabricados en el gigante asiático gozan de fuertes ventas en el mercado uruguayo, lo cual abre más puertas a la cooperación económica entre los dos países, según Orsi.

"Uruguay ha hecho un proceso de transformación de la matriz energética, y estamos en un 98% de generación de energía renovable”, afirmó el mandatario. En tal sentido, sostuvo que el país “tendría que avanzar” hacia la energía fotovoltaica.

“Sabemos que en China el avance en la tecnología para la energía fotovoltaica es clave, fundamental y es vanguardia […] Hoy estamos con el techo bastante alto en el tema fotovoltaico y sabemos que podemos tener una gran oportunidad ahí“, propuso.

Mientras tanto, Orsi resaltó los fructíferos resultados de la colaboración deportiva entre Uruguay y China. Por ejemplo, el programa que envía a atletas uruguayos a entrenar en China lleva muchos años funcionando con excelentes resultados, no solo mejorando las capacidades competitivas de los atletas, sino también fomentando el entendimiento mutuo entre ambos pueblos.

Uruguay asumió recientemente la presidencia del Grupo de los 77 (G-77) y China para el año 2026. Y este año también ocupará las presidencias pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y del Mercosur. Orsi afirmó que, al asumir las presidencias de estas tres organizaciones multilaterales este año, Uruguay defenderá el multilateralismo, impulsará la integración regional, promoverá la conectividad, reforzará los intercambios culturales y entre pueblos, y fomentará el desarrollo compartido.

Durante la presidencia de Uruguay en la Celac, Orsi expresó su esperanza de que el bloque refuerce la cooperación con China y otras naciones y organizaciones. Aprovechando plataformas como el Foro China-Celac, debería defender el multilateralismo y esforzarse conjuntamente por construir “un mundo articulado y que acuerda”.

Al concluir la entrevista, Orsi extendió sus felicitaciones de Año Nuevo Lunar al pueblo chino: “En este Año Nuevo chino que vamos a tener la oportunidad de celebrar en Uruguay y en China, el deseo fundamental en estos tiempos que corren es de paz y de mutuo acuerdo entre las personas”, concluyó.

Xinhua