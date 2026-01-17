“No hay que descartar ninguna forma de vincularnos”: Orsi por acuerdo con Unión Europea

Política

Al llegar al país luego de haber estado presente en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en Asunción, Paraguay, el presidente de la República, Yamandú Orsi, brindó una conferencia de prensa, donde se refirió al trato logrado tras más de 25 años de negociación.

La firma del acuerdo se postergó, ya que en el pasado mes de diciembre, la UE no dio el visto bueno al tratado tras el rechazo de algunos países. Esto, según explicó, generó “pesimismo”. “Dijimos 'bueno, vamos a tener que esperar un tiempo más', pero por suerte en ese punto estábamos equivocados”, explicó.

Por otro lado, mencionó que tras la firma del acuerdo, se iniciará un proceso que pasará por los parlamentos de los distintos países que integran este trato, momento en el que se hará un “análisis de cada una de las áreas de la economía donde las primeras señales concretas se van a visualizar en dos o tres años”.

Orsi mencionó que Uruguay y otros países van a “apurar el proceso legislativo”, algo que detalló que “es necesario”, ya que hay expectativa con este trato, explicó.

“La posición de Uruguay es la de siempre pero con aprendizajes sobre la marcha. Estrechar lazos con alianzas que existan y también con países de manera individual”. “No hay que descartar ninguna forma de vincularnos”, mencionó.

Además, mencionó que Uruguay necesita exportar y vender, ya que hay “un mercado muy pequeño”.

Por último, explicó que el Pit-Cnt, empresarios y trabajadores han planteado algunas preocupaciones, por lo que dijo: “Hay que trabajar estos años que vienen para que esto sea una ganar-ganar”.

