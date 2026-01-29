Política

Orsi comienza hoy su viaje a China: la reunión con Xi Jinping, el itinerario y la comitiva

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y una delegación de ministros y empresarios comienzan su viaje este jueves para visitar China desde este domingo 1º de febrero hasta el sábado 7.

Así, se espera que las autoridades lleguen el primer día del mes y, de acuerdo con el itinerario compartido por Cancillería de la República, se prevé que ese día visiten el Museo de Historia del Partido Comunista de China. El lunes, las autoridades de gobierno y empresarios irán a la Gran Muralla, para más tarde visitar la Ciudad Prohibida.

El martes 3, fecha en que se celebran los 38 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, habrá una cumbre presidencial bilateral. Allí, el mandatario se reunirá unos 40 minutos con su homólogo chino, Xi Jinping, para luego realizar una ceremonia de firma de unos 30 acuerdos bilaterales sobre temas comerciales, agrícolas, de innovación, tecnología y logística.

Más tarde, ese mismo día, la delegación oficial visitará el Mausoleo de Mao Zedong, para luego mantener otras dos reuniones bilaterales: primero con el primer ministro Li Qiang y luego con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

El miércoles 4 realizarán una visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, acompañados de “actores de ciencia y tecnología”, de acuerdo con el texto difundido. Allí tendrán una “breve audiencia” con las autoridades del instituto. Más tarde, visitarán un centro deportivo y firmarán acuerdos de ciencia y tecnología.

El jueves 5 las delegaciones de gobierno y empresariales irán al puerto de Shanghái, y luego una parte de las autoridades del Ejecutivo se reunirá con jerarcas del gobierno de dicha ciudad.

El viernes 6 habrá una actividad en la Universidad Tongji (en la cual se presentarán las escuelas de Arquitectura, Desarrollo Sostenible y Ciudades) para luego almorzar con la Unión de Exportadores. Más tarde, se prevé que haya una declaración de prensa para, finalmente, realizar una reunión con las delegaciones y los uruguayos residentes en China.

Las autoridades y empresarios uruguayos volverán a Uruguay desde Shanghái el sábado 7 de febrero.

La delegación uruguaya está integrada por: Orsi; el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; el canciller y la vicecanciller, Mario Lubetkin y Valeria Csukasi; el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba; la ministra de Industria, Fernanda Cardona; el ministro y viceministro de Ganadería, Alfredo Fratti y Matías Carámbula; el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, y el presidente del Banco República, Álvaro García.

