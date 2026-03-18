Orsi convocó a un Consejo de Ministros para el jueves 26 por el Plan Nacional de Seguridad

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a un Consejo de Ministros para la mañana del próximo jueves 26 de marzo, según indicaron fuentes de Presidencia a Montevideo Portal.
La convocatoria se dio para ultimar los detalles del Plan Nacional de Seguridad. En tal sentido, señalaron que “es muy probable” que ese mismo día se presente la propuesta.
El presidente tuvo una reunión con el gabinete de seguridad el pasado lunes 16. El ministro del Interior, Carlos Negro, habría presentado de forma interna el plan.
Según adelantó el gobierno, el documento consta de siete ejes temáticos y más de 100 medidas que se impulsarán.
La oposición votó una interpelación a Negro en busca de que se presente la iniciativa. “Queremos tener mucha información y sobre todo, lo que esté mal, que se rectifique”, dijo el senador colorado Pedro Bordaberry, impulsor de la instancia parlamentaria.
El último Consejo de Ministros se realizó el pasado lunes 9 de marzo. En ese momento, había convocado a los jerarcas para comenzar a trabajar en los planes que anunció el pasado lunes en su rendición de cuentas en el Parlamento.
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