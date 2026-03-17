Política

Oposición votó interpelación a Negro en busca de que se “presente un plan de seguridad”

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La Cámara de Senadores aprobó este martes la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, la cual fue impulsada por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry.

El pasado 4 de marzo, el dirigente de Vamos Uruguay puso sobre la mesa la posibilidad de convocar al jerarca, con el objetivo de que exponga sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública, el cual —hasta ese momento— no tenía fecha de presentación. Rápidamente, Andrés Ojeda aseguró que comparte la medida pero que le parecía “razonable” aguardar la presentación del plan para desarrollar la instancia.

Otro de los planteos que se discutieron fue en qué Cámara realizarla. Para Ojeda, la interpelación podría haberse trasladado a Diputados, donde la oposición tiene mayoría. Esto fue acompañado por el representante de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien este lunes planteó formalmente a los coordinadores de los partidos Nacional y Colorado que la convocatoria de Negro sea en la Cámara baja.

Pese a eso, la moción fue presentada en la sesión de este martes y fue aprobada con 14 votos de 31. La misma se realizará, ya que el reglamento de la Cámara exige, al menos, tener un 30% de los votos para admitir la instancia.

Según explicó Bordaberry en rueda de prensa, la interpelación —probablemente— se llevará adelante el próximo 9 de abril.

“Queremos tener mucha información y sobre todo, lo que esté mal, que se rectifique”, dijo el legislador colorado. “La idea de las interpelaciones es que se corrijan rumbos que no sean los correctos”, agregó.

“Parte de la interpelación es que se presente un plan de seguridad”, firmó.

No es la primera vez en el año que Negro va al Parlamento en este 2026, ya que había comparecido ante la Comisión Permanente el pasado 28 de enero, cuando fue convocado por el diputado nacionalista Pablo Abdala.

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