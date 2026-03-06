El presidente Yamandú Orsi convocó a un Consejo de Ministros: cuándo será y por qué

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a un Consejo de Ministros, que se desarrollará el próximo lunes.
El mandatario realizó la convocatoria para reunirse con el gabinete, con el fin de comenzar a trabajar en los planes que anunció el pasado lunes en su rendición de cuentas en el Parlamento.
El pasado 2 de marzo, Orsi anunció que buscan la creación de un Ministerio de Justicia, que “avanzará en las próximas semanas”. El proyecto buscará la “apertura de archivos y democratización de la información”, como también a una reforma del Código del Proceso Penal “para reforzar garantías fundamentales y modernizar el régimen de medidas cautelares”.
Además, anunció la creación de dos cárceles “de máxima seguridad y tecnología de punta” a construirse en 2026.
Por otro lado, vinculado al transporte y movilidad, trabajarán en dos proyectos: En primer lugar, apuntó a un proyecto ferroviario a implementarse en 2035.
Luego, anunció dos líneas directas de ómnibus “con altísima frecuencia” que recorrerán de Camino Maldonado (San José) a Ciudad Vieja y de Ciudad Vieja a Ciudad de la Costa (Canelones). Las obras para este segundo proyecto iniciarán en 2027 y se finalizarán en 2029.
