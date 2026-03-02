Orsi vuelve al Parlamento: un Ministerio de Justicia y los 63 compromisos que asumió

Política

En el marco de su primer año como presidente de la República, Yamandú Orsi volverá al Parlamento donde rendirá cuentas de su gestión y hará un anuncio que cambiará la estructura del Poder Ejecutivo: el proceso de un nuevo ministerio.

El mandatario comenzará su oratoria a las 18:30 de este 2 de marzo. Según al artículo 168 de la Constitución, el presidente debe brindar un informe anual en el pleno del Poder Legislativo.

El numeral cinco de ese artículo la facultad de un presidente también tiene que ver con “informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención”. El discurso se transmitirá en vivo.

En medio de cuestionamientos de la oposición a su gobierno y las promesas de campaña no cumplidas, Orsi fundamentará sobre los 63 compromisos que asumió el 2 de abril del año pasado, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Presidencia.

Entre ellas, está la “creación y puesta en funcionamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, para el que previeron enviar un proyecto al Parlamento luego de aprobada la Ley de Presupuesto”.

Otros de los compromisos que en setiembre del 2025 ya estaban “en marcha” son el “fortalecimiento y consolidación de la regla fiscal”; el “del Instituto Nacional de Colonización”; la “construcción de represa en Casupá”, y el “crecimiento del salario real de los trabajadores públicos y privados”.

El gobierno definió 63 prioridades luego del primer Consejo de Ministros el 25 de marzo, distribuidos en materia de desarrollo, seguridad, cohesión y cuidados, vivienda, e infraestructura.