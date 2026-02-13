Orsi conduce su segundo Consejo de Ministros del año como “puesta a punto”: qué esperar

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezará un nuevo Consejo de Ministros este viernes 13 a partir de las 10:00, esta vez con la finalidad de realizar una “puesta a punto” con los jerarcas, según supo Montevideo Portal a través de fuentes de Presidencia.
Se trata de la segunda instancia en lo que va del año, luego de que el mandatario se reuniera con el gabinete en la residencia de Suárez y Reyes el pasado 4 de enero para analizar la situación generada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y sus posibles consecuencias a nivel regional e internacional.
El encuentro también se enmarca en el retorno del viaje a China el pasado domingo 8.
Asimismo, uno de los principales temas sobre la mesa para tratarse en la reunión será la rescisión del contrato con Cardama, por lo que se espera una ratificación de la posición ya adelantada por el gobierno.
En ese sentido, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, afirmó el pasado lunes en conferencia de prensa que el gobierno está ante un “momento crucial de definiciones” respecto al contrato con el astillero español para la construcción de las dos patrullas oceánicas.
Cuando finalice el consejo, Orsi realizará una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.
