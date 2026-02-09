“Momento crucial”: Lazo habló del caso Cardama pero evitó referirse al nuevo informe

Política

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, afirmó que el gobierno está ante un “momento crucial de definiciones” respecto al contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, un proyecto comprometido en la gestión anterior que la administración de Yamandú Orsi había anunciado que rescindiría.

A pesar de esto, la ministra evitó referirse directamente a la auditoría de Bureau Veritas, que detectó incumplimientos contractuales en la construcción de la primera patrulla cuyo avance, según el informe, alcanza apenas el 43 %, cuando el cronograma preveía un 70 % de la ejecución.

En una conferencia de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), Lazo expresó: “Agradecemos la preocupación y el trabajo de los medios, pero no queremos opinar sobre este tema. Estamos en un momento crucial desde el punto de vista técnico y de toma de decisiones, y no vamos a hacer nada que contamine con una declaración”.

Consultada sobre cuándo se tomará una decisión definitiva respecto al contrato, Lazo respondió que no hay fecha precisa y que las resoluciones se adoptarán “cuando sea el momento”.

Una auditoría interna de Bureau Veritas correspondiente al 16 de enero, tras una inspección realizada entre el 15 y 19 de diciembre de 2025 en Vigo, España, determinó que Cardama no tiene capacidad para “cumplir con los plazos de entrega” de las dos patrullas oceánicas adquiridas por el gobierno uruguayo.

Según el reporte, hasta la fecha de la inspección se han construido y montado 16 bloques, lo que representa aproximadamente el 43% del acero del buque, lejos del avance previsto en el cronograma, que situaba la ejecución cercana al 70%. En consecuencia, el retraso en la construcción se estima en unos cinco meses, lo que podría generar un efecto en cadena sobre el resto de las tareas productivas.

