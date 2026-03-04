Oposición planteará interpelar al ministro del Interior Carlos Negro en el Senado

Política

La oposición planteará en el Parlamento interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, en busca de respuestas sobre el plan de seguridad tras los números de delitos que se han dado a conocer en el último tiempo.

La propuesta fue puesta sobre la mesa por el senador colorado Pedro Bordaberry, quien busca presentar una moción en el Senado junto con sus pares de la coalición republicana.

El próximo jueves se formalizará el pedido luego de que el Partido Nacional decidiera acompañar al colorado, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal.

Negro había comparecido ante la Comisión Permanente el pasado 28 de enero, cuando fue convocado por el diputado nacionalista Pablo Abdala. En la instancia, el jerarca fue consultado por las cifras de delitos en el país durante el último año en 2025.

El Ministerio del Interior divulgo en enero los datos correspondientes a los delitos en 2025, confirmando que hubo 13 homicidios menos que en 2024. Además, anunciaron que los asesinatos disminuyeron un 3,4%, mientras que la tasa de femicidios también bajó. En 2024, un total de 22 mujeres fueron asesinadas por violencia basada en género, mientras que en 2025 se registraron 18.

