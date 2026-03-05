Ojeda afirmó que le “parece razonable” esperar plan de seguridad para interpelar a Negro

Política

El secretario general del Partido Colorado y senador Andrés Ojeda se refirió en la mañana de este jueves a la posible interpelación al ministro del Interior, la cual promueve en el Senado Pedro Bordaberry.

El líder de Vamos Uruguay plantea presentar una moción en el Senado para que se vote la comparecencia del jerarca ante la Cámara alta.

El objetivo sería tener respuestas sobre el plan de seguridad en el que trabaja el gobierno y además se preguntará por los números de delitos que se han dado a conocer en el último tiempo.

Ojeda aseguró en una entrevista con La mañana en casa (Canal 10) que para el Partido Colorado la seguridad es un tema “central”, ya que en febrero había “un homicidio por día”.

Tras el anuncio realizado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, durante su rendición de cuentas ante el Parlamento, en el que señaló que el plan de seguridad será presentado en marzo, Ojeda sostuvo que le “parece razonable” esperar a que el gobierno presente oficialmente ese plan antes de impulsar una interpelación. “Marcar la cancha tiene que ser con mucha madurez y con mucho pienso frío”, afirmó.

“Si va a estar el plan en poco y nada, quizá amerita tener una conversación para ver la oportunidad para hacer esta interpelación”, agregó; además, mencionó que planteará su postura a la coalición republicana, aunque advirtió que va a “estar a lo que resuelva la coalición republicana”.

Por otro lado, analizó que hay un tema estratégico, ya que los resultados de las interpelaciones en el Senado no han sido favorables a la oposición, debido a la mayoría del Frente Amplio. Además puso sobre la mesa el planteo del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien propone llevar la interpelación a Diputados, lo que podría tener un “resultado histórico”.

Ojeda planteó la posibilidad de que —en caso de que la instancia sea en Diputados— la Cámara baja le retire la confianza a Negro, esto porque la coalición republicana podría conseguir los votos de Identidad Soberana, ya que Gustavo Salle “ha sido profundamente crítico con la gestión del ministro del Interior”.

En caso de que sea en el Senado, “el Frente Amplio le va a dar la confianza al ministro sin escucharlo”, afirmó.

El senador afirmó que busca poner el tema en agenda debido a que no puede “ver un titular más de Cardama”. “Estoy viendo gente que se muere todos los días. Tratemos los temas de importancia”, mencionó.

