Oposición interpela a Lustemberg este lunes por caso Danza: puntos clave de la polémica

La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se realizará este lunes.

La instancia fue aprobada a principios de mes y será encabezada por Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente.

La oposición pidió durante meses la renuncia de Danza por considerar que incurre en una inconstitucionalidad al mantener sus trabajos en mutualistas y como docente grado 5 en la Facultad de Medicina.

Tras varios meses de polémica, y luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) asegurara que no existía “incompatibilidad” en el accionar de Danza, el presidente de ASSE anunció que durante su mandato al frente del centro de salud abandonaría sus actividades privadas.

Danza trabajaba como médico en tres mutualistas (Asociación Española, Médica Uruguaya y Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano), además de como profesor titular grado 5 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

Sobre la resolución de la Jutep, la oposición la criticó fuertemente y convocó a otra interpelación, esta vez al ministro de Educación, José Carlos Mahía, ya que de ese organismo depende la misma.

Sotelo afirmó que el pronunciamiento de la junta constituye una “situación de gravedad institucional” y acusó al organismo de “violar la ética y la transparencia” al ocultar los argumentos de sus abogados.

Desde el gobierno, tanto por parte del presidente Yamandú Orsi como de la ministra Lustemberg, han respaldado la idoneidad del médico para el cargo en más de una ocasión.

Puntualmente, el artículo 200 de la Constitución establece que “los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, [no podrán] ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen”.

