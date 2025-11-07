Caso Danza: anunciaron interpelación a Mahía por Jutep y que se mantiene la de Lustemberg

Política

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, afirmó que el pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, constituye una “situación de gravedad institucional” y acusó al organismo de “violar la ética y la transparencia” al ocultar los argumentos de sus abogados.

“El pronunciamiento de ayer viola la ética y la transparencia por el tenor de la resolución y porque decide, por mayoría, esconderle al Parlamento y a la ciudadanía los argumentos de los abogados de la sala jurídica”, dijo Sotelo, en conferencia de prensa, tras una reunión de la coordinación parlamentaria de la Coalición Republicana.

El legislador sostuvo que los abogados de la junta habían concluido que existía incompatibilidad entre los cargos que Danza desempeñaba, y que la mayoría del organismo —integrada por representantes del oficialismo— optó por ignorar ese dictamen.

También apuntó a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a quien acusó de “falta de transparencia” y de “sumarse a una maniobra de ocultamiento”. “Hasta ayer nos decía que nada impedía que Danza trabajara en varios lugares a la vez y ahora nos dice que le pidió que renunciara a sus actividades privadas. Eso es incongruente y demuestra opacidad”, sostuvo.

Por ese motivo, la coalición decidió mantener la interpelación a Lustemberg y anunció además que impulsará una interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, a través de quien se vincula la Jutep con el Parlamento. “Aquí se ha llegado a un punto de quiebre institucional, con un fallo político que nos genera una enorme preocupación”, señaló Sotelo.

El diputado adelantó que se solicitarán informes jurídicos urgentes y que se pedirá una reunión con carácter de “grave y urgente” con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para abordar la situación. “El gobierno muestra un desprecio por la Constitución y los límites que esta impone. Si hay sospechas de que Danza violó la Constitución, el presidente debe cesarlo”, expresó.

El legislador recordó además que existe un antecedente similar durante el primer gobierno del Frente Amplio, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez y la ministra María Julia Muñoz resolvieron la renuncia de un jerarca de ASSE en circunstancias análogas. “La Constitución es la misma y la ley es la misma, pero lo que cambió fue el talante político, y eso nos preocupa muchísimo”, afirmó.

Sotelo cerró su intervención respondiendo a las críticas del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que había acusado a la oposición de privar a pacientes de la atención médica de Danza. “No estamos privando a nadie de nada: es la Constitución la que impide que una persona sea al mismo tiempo presidente de ASSE y médico dependiente de empresas que contratan con el ente público”, sentenció.

