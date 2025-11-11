“Oscurantismo” y “extrema gravedad institucional”: Partido Nacional contra Jutep por Danza

Política

El Partido Nacional emitió una declaración este martes con respecto al informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El directorio nacionalista solicitó información a Luis Calabria, integrante de la dirección de la Jutep en representación de la oposición acerca del proceso de confección del informe.

Así, los blancos consideran “de extrema gravedad institucional el manejo que la mayoría del directorio de la Jutep ha realizado en el caso Danza, donde desde un inicio se pretendió evadir la participación del organismo técnico propio, como lo es la Asesoría Letrada, y luego su informe fue desconocido por parte de la misma mayoría”.

“Se suma la negativa de adjuntarlo al acta de la sesión del directorio, representando un acto de oscurantismo y opacidad”, agrega el comunicado.

El Partido Nacional expresa “preocupación por la continuación de actos arbitrarios y parcializados, en particular en la persona de la presidente de la Jutep”, Ana María Ferraris.

“El directorio solicita a los legisladores realizar acciones en defensa de la institución de Ética Pública y condena el accionar de su presidente, que no brinda las garantías mínimas de imparcialidad necesarias para el cargo”, concluye la declaración.

