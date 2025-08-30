Presupuesto quinquenal: qué propone el Ejecutivo en el proyecto que presentará el domingo

Política

Tras la reunión en la residencia de Suárez y Reyes entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y las bancadas de Senadores y Diputados del Frente Amplio (FA) para dialogar sobre el proyecto de Ley de Presupuesto, se realizó una rueda de prensa en la que el senador Daniel Caggiani y la diputada Ana Olivera brindaron declaraciones.

El proyecto, que cuenta con unos 700 artículos y 300 páginas de exposición de motivos, será recibido el domingo por los presidentes de ambas cámaras: Carolina Cosse en el Senado y Sebastián Valdomir en Diputados.

El pasado jueves, Orsi encabezó un Consejo de Ministros en el que se ultimaron detalles del proyecto de ley. Tras esta reunión, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone brindó una conferencia de prensa en la que dio varios detalles de los contenidos de la norma.

Caggiani explicó que con el presupuesto que el Ejecutivo presentará se va a “desarrollar la principal política social”, que es “la del trabajo”, debido a que se trata de uno de los “instrumentos más importantes” que tiene la población en Uruguay.

Otro de los objetivos del plan quinquenal es lograr una “reducción de la desigualdad”, lo que implica un “incremento muy significativo” de recursos destinados a infancias y adolescencias. Además, remarcó la importancia de “poder reducir los niveles de inseguridad y de letalidad”, uno de los “grandes flagelos que está viviendo nuestra sociedad”.

El senador señaló que el plan presenta un “presupuesto total de más de 10.000 millones de dólares” y que se “prevé” un incremento de la asignación presupuestal incremental de gastos y transferencias, con aumentos estimados en 140 millones de dólares en 2026, 180 millones en 2027, 210 millones en 2028 y 240 millones en 2029.

Esta “asignación presupuestal incremental” estará focalizada en un 40% para las infancias y adolescencias, con proyectos como el “fortalecimiento del bono crianza, el bono escolar” y otras iniciativas.

Un 15% del incremento estará destinado a la seguridad, con el ingreso de más de 1.000 funcionarios para el Instituto Nacional de Rehabilitación y una cifra similar para la Policía. También se prevén partidas para “dotar de fiscalías y juzgados especializados”, fortalecer las “medidas alternativas” como tobilleras electrónicas y ampliar la videovigilancia de 13.000 a 18.000 cámaras.

La “vulnerabilidad social” tendrá un 12% del incremento presupuestal, con medidas dirigidas a personas en situación de calle y a la salud, incluyendo la “construcción de algunas infraestructuras”.

Caggiani afirmó que se trabajará para que el presupuesto cuente con las “mayorías políticas necesarias”, además de “movilizar” a la sociedad para que los temas se “conozcan” y puedan “participar del debate”. Valoró la propuesta como el “mejor” y el que “Uruguay necesita”, calificándolo como un “muy buen presupuesto”.

También señaló que el plan está “tangencialmente abordado” en negociaciones con trabajadores del sector público y de la educación.

Por su parte, la diputada y coordinadora de la bancada oficialista en Diputados, Ana Olivera, expresó que la Ley de Presupuesto “encierra la vida de las personas”, ya que allí se “encuentra” la salud, la educación y el trabajo.

Añadió que van a “discutir mucho” sobre la regla fiscal, pero subrayó que lo más “importante” será mostrar en los debates cómo la vida de los uruguayos va a estar “reflejada” en todas “áreas” planteadas dentro del presupuesto.

