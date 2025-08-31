Política

Presupuesto: los asesores y “personas de consulta” que aconsejan a blancos y colorados

Ante el ingreso de la Ley de Presupuesto del gobierno de Yamandú Orsi este domingo al Parlamento, el Partido Nacional y Partido Colorado esperan con sus respectivos equipos de asesores recibir los más de 700 artículos.

Según dijeron fuentes coloradas a Montevideo Portal, cada sector cuenta con su propio equipo de técnicos que asesora a las respectivas bancadas, “en particular en todo lo que es el manejo económico y fiscal”.

Algunos de esos expertos participaron de la campaña electoral en la confección del programa de gobierno del entonces candidato presidencial Andrés Ojeda. Uno de ellos es, por ejemplo, el economista Julio de Brun, quien fue presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) durante el gobierno de Jorge Batlle.

En esa línea, las fuentes destacaron el equipo de “altísimo nivel” que tiene el partido en ambos sectores mayoritarios, Unir para Crecer (Ojeda) y Vamos Uruguay (Pedro Bordaberry).

Más allá del equipo formal de asesores, los colorados también cuentan con “personas de consulta” que, si bien no están en el “día a día”, los dirigentes los consultan para cuestiones “puntuales”, pues aportan “mucha experiencia y conocimiento”.

Algunas de estas figuras coloradas son economistas y exjerarcas de gobiernos anteriores. Uno es Isaac Alfie, exministro de Economía y exdirector de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP).

Las fuentes también mencionaron a Luis Mosca, quien fue subsecretario y ministro de Economía en los gobiernos del expresidente Julio María Sanguinetti. Otro es Ariel Davrieux, exdirector de la OPP, también durante las administraciones de Sanguinetti.

En el caso del Partido Nacional, fuentes blancas indicaron a Montevideo Portal que cuentan con un equipo de asesores para este tipo de instancias, muchos de los cuales son consultores personales de los legisladores.

Este equipo de experto está coordinado por el contador Fernando Blanco, que asumió como director de la OPP durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, luego de la salida de Alfie.

Blanco, persona de confianza del expresidente nacionalista, estuvo previamente encargado del departamento de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y su rol fue protagónico en las negociaciones con los parlamentarios.

