Nueva reunión en Torre Ejecutiva por crisis del agua: se evalúa adoptar más medidas

Las autoridades de los ministerios de Ambiente, Salud Pública, Educación y Cultura y Desarrollo Social, de OSE y del Sistema Nacional de Emergencias se reunirán este martes en la Torre Ejecutiva, según informó el titular de Ambiente, Robert Bouvier, en rueda de prensa el pasado lunes tras otro encuentro en el que participaron Carolina Cosse y Yamandú Orsi, entre otros.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, el encuentro será encabezado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. La reunión será a las 16:30 y valorará la posibilidad de adoptar nuevas medidas. Se harán declaraciones a la prensa luego de la reunión.

El pasado lunes, el presidente de OSE, Raúl Montero, expresó que si este panorama se mantiene queda agua para “18 días más” en zona metropolitana.

Montero explicó que la represa de Paso Severino opera actualmente con 6 millones de metros cúbicos. “Estamos tratando de sacarle menos de 300 mil metros [cúbicos] por día. Entramos en una etapa complicada que vemos con gran preocupación, porque mientras baja el nivel se complica más para gestionar bien la calidad del agua que sale de las válvulas”, afirmó el jerarca.

En este sentido, sostuvo que cada millón de metros cúbicos de agua de esa represa alcanza para tres días de abastecimiento, por lo que, si esta situación permanece, hay agua para 18 días.

“Estamos tratando de llegar a junio; esperamos estirarlo más. Realmente tenemos que cuidar el agua; esto también es un pedido a la gente”, dijo el titular de OSE.

Otras reacciones

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, luego de la reunión expresó su descontento porque el presidente Luis Lacalle Pou no participó del encuentro al que fue convocado. “No podemos seguir esperando que llueva.

Tenemos que tomar medidas bastante urgentes. Planteamos concretamente que se exonere el consumo para un producto que no es el que nosotros pagamos, que es el agua. La principal es que la gente no pague por un servicio que no le estamos dando”, planteó Orsi, que no detalló los alcances de la medida propuesta.

En tanto, la Intendencia de Montevideo, dirigida por Carolina Cosse, publicó un documento con 20 propuestas, donde se sugiere, entre otras cosas, declarar emergencia, limitar uso, revisar tarifa de OSE, reducir impuestos a la embotellada y facilitar su importación.



