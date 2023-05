Orsi criticó ausencia de Lacalle en reunión por agua y pidió que se exonere tarifa de OSE

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, visitó la Torre Ejecutiva en la tarde de este lunes y se reunió con representantes del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud Pública y de OSE para intercambiar sobre la crisis del agua.

“No podemos seguir esperando que llueva. Tenemos que tomar medidas bastante urgentes. Planteamos concretamente que se exonere el consumo para un producto que no es el que nosotros pagamos, que es el agua. La principal es que la gente no pague por un servicio que no le estamos dando”, planteó Orsi, que no detalló los alcances de la medida propuesta.

El jerarca sostuvo que, en este contexto, también se debe tener un "control de los precios del agua embotellada" e incluso manejar como posibilidad habilitar la importación del producto.

Además, se refirió a la discusión sobre declarar situación de emergencia la crisis del agua, tema también fomentado por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; “Se verá si se acepta eso”, dijo Orsi.

A la salida, se mostró sorprendido por la ausencia del presidente, Luis Lacalle Pou. Expresó que, aunque la reunión con Ambiente “vale la pena”, dada la situación, “ameritaba" que los hubiese recibido el primer mandatario o alguno de los secretarios de Presidencia. "Nos consta se reúne con los intendentes del Partido Nacional", cuestionó el jerarca canario.

Por otra parte, informó que en el departamento resolvieron prohibir el trabajo de las areneras sobre el río Santa Lucía, porque, como ya había denunciado anteriormente, afecta el transcurso del río y así la cuenca, la más afectada por la sequía, que abastece de agua a casi dos millones de personas en Montevideo y área metropolitana.

Este domingo, el intendente publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se muestra el trabajo de una retroexcavadora durante la noche. "En estos momentos de crisis por falta de agua no podemos dudar en frenar los atropellos. Actúan de noche, frenan y modifican el curso del río", denunció Orsi en el tuit. Y agregó: "Pongamos todo el peso del Estado para controlar nuestro río Santa Lucía. Actuemos ya. No podemos quedarnos de brazos cruzados".

En febrero, el intendente canario ya había presentado una denuncia por el desvío e interrupción del curso de agua en el río Santa Lucía generado por las areneras, que luego fue reconocida por el Ministerio de Ambiente.

