Moción de los blancos sobre Venezuela es una “acusación frontal” al FA, dijo Bettiana Díaz

La Comisión Permanente instaurada para debatir la situación que atraviesa Venezuela por la intervención militar de Estados Unidos (EE. UU.) aprobó la moción propuesta por el oficialismo.

La propuesta fue apoyada por 6 de los 11 legisladores, es decir, únicamente con los votos del Frente Amplio (FA).

La otra moción, presentada por el Partido Nacional, obtuvo cinco votos, por lo que salió negativa. En tanto, una moción acordada con el Partido Colorado, redactada por el senador Pedro Bordaberry y que contaba con la aprobación del oficialismo, no llegó a presentarse por no contar con el apoyo del resto de la coalición, indicaron fuentes parlamentarias.

En rueda de prensa, la senadora oficialista Bettiana Díaz indicó que su fuerza política no acompañó la iniciativa de la oposición porque tenía “una serie de acusaciones” contra el FA. “No es una moción que refiera a la situación particular que está viviendo Venezuela hoy, es una acusación frontal al FA”, denunció la legisladora frenteamplista.

“Nosotros no podemos acompañar una moción que, en primer lugar, no tiene nada que ver con la temática y, en segundo lugar, deja al partido de gobierno en una situación que es totalmente injusta porque se pone nuevamente sobre la mesa [­…] un facilismo que es decir ‘si condenás solo la intervención entonces no condenás a Maduro’; se puede estar cuestionando perfectamente cómo gobierna Maduro y se puede estar en contra de la intervención”, esgrimió a continuación Díaz.

En esta línea, la senadora del Movimiento de Participación Popular afirmó que la declaración propuesta por el Partido Nacional “está mucho más centrada en la condena del régimen” del hasta entonces presidente Nicolás Maduro “y a la situación del pueblo venezolano” que en la intervención militar de EE. UU.

Finalmente, sobre la situación en sí, Díaz aseguró que América Latina se convirtió en “un enclave de guerra”. “Independientemente de si me gusta [el presidente estadounidense, Donald] Trump o Maduro, es algo que nosotros no podemos ver sin condenar porque hoy es Venezuela, pero ya se anunció que puede ser Colombia, […] qué pasa con Cuba, ha lanzado Trump algunas amenazas contra México también, entonces estamos viendo que el clima realmente va recalentando”, concluyó.

