“Yo me dirijo a donde quiera” y “apéguese al reglamento”: duro cruce entre Da Silva y Díaz

La sesión de la Comisión Permanente que se desarrolla este miércoles tuvo un momento de tensión por el cruce entre el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva y la presidenta de la comisión y legisladora del Frente Amplio Bettiana Díaz.

El intercambio se dio cuando se discutía la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien afronta un juicio en Nueva York, luego de ser capturado por el Ejército de los Estados Unidos.

Da Silva cuestionaba a exdirigentes del Frente Amplio por tener relación con el exlíder venezolano. “Piensan que con el viru viru la gente se va a olvidar de que un presidente de la República estuvo vestido con una campera del Ejército venezolano”, dijo en referencia a la fotografía de José Mujica con el atuendo de Venezuela.

“No nos vamos a olvidar del hijo del presidente Tabaré Vázquez llenándose los bolsillos, haciendo negocios”, agregó.

Cuando el senador mencionaba que el Frente Amplio debía pedirle perdón a la población luego de las declaraciones que los distintos sectores de la fuerza política publicaron el pasado sábado en relación con la situación en Venezuela, Díaz lo frenó y mencionó: “Diríjase a la mesa, le pido por favor”.

“Yo me dirijo a donde quiera”, respondió el legislador nacionalista. Ante esto, la presidenta de la comisión afirmó que “hay un reglamento de cámara”. “Pido que se apegue al reglamento que tiene la Comisión Permanente, que lo tiene sobre su mesa”, agregó.

Tras esto, Da Silva siguió con su discurso durante algunos minutos, pero cuando se refirió a Maduro como un “malnacido, opresor que tiene a su pueblo empobrecido por chorro”, Díaz volvió a cortarlo: “Las expresiones hirientes, indecorosas y fuera de lugar están…”: nuevamente, el nacionalista la interrumpió, por lo que apagaron su micrófono.

Ante esto, el senador del Partido Nacional hizo mención a que prefiere a Díaz en el rol de senadora. “La prefiero en este gesto y no en el reglamentarismo”, sentenció con respecto a la imagen en la que la senadora aparece hablando.

