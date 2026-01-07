“Maduro es dictador” y “¡viva Venezuela libre!”: Bordaberry en la Comisión Permanente

Política

En el marco de la primera sesión del 2026 de la Comisión Permanente, en la que se debate la captura del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry se refirió al caso y analizó que este gobierno no reconoce a Maduro como presidente.

En la instancia, la coalición republicana emitió una declaración en la que condenó “el régimen dictatorial venezolano”, que fue “sostenido durante años de manera ilegítima”.

En su participación, Bordaberry hizo alusión a que “hoy en el Uruguay hay consenso: Nicolás Maduro no era ni es el presidente de Venezuela”.

En ese sentido, remarcó que no es una postura realizada por él, sino que también “lo dicen Yamandú Orsi y Mario Lubetkin”. “Lo dijeron apenas asumieron y lo ratificaron”, agregó.

“Maduro es un dictador. Lo dicen [Luis] Lacalle Pou, Orsi, Lubetkin y lo decimos todos”, mencionó.

El senador se refirió a que Uruguay no tiene embajador en Venezuela ni Venezuela en Uruguay, algo que supone que “no hay relaciones diplomáticas” entre ambos países. “¿Por qué? Porque no hay en Caracas un gobierno reconocido por el Uruguay”, afirmó.

Para el Uruguay, Maduro “es un particular que detentaba un poder de facto, sin inmunidades y sin legitimidad”, analizó el legislador colorado.

“¡Que viva Venezuela libre!”, gritó Bordaberry.