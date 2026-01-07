Política

Parlamento debate situación en Venezuela: la declaración de la coalición y qué dice el FA

La Comisión Permanente debate la situación que atraviesa Venezuela luego de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos, que intervino militarmente en el país caribeño y designó a Delcy Rodríguez como mandataria interina.

Por su parte, los legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente emitieron una declaración en la que “condenaron el régimen dictatorial venezolano”, que fue “sostenido durante años de manera ilegítima” y apelaron a la “persecución, represión, encarcelación sistemática de la disidencia, la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado”.

En un comunicado, la oposición afirmó que “la caída del dictador Nicolás Maduro, no así la de un régimen que mantiene su ilegitimidad, debería implicar el inicio de un proceso que devuelva a Venezuela una sociedad libre, plural y democrática, un país con plena vigencia del Estado de derecho”.

En esa línea, la oposición reivindicó a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, en las que fue elegido “presidente”.

“El derecho internacional y los organismos internacionales han fracasado en asegurar la protección de los derechos humanos y las debidas garantías de los venezolanos, así como el cumplimiento de las normas penales y sometimiento de los delincuentes a la Justicia; por su parte, los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales, regionales y mundiales, que otrora fueran aliados o socios de los gobernantes venezolanos, se convirtieron en meros cómplices silenciosos de un régimen oprobioso y opresor de su pueblo”, señala el comunicado de la oposición.

Desde la coalición alertaron sobre “el fracaso del Derecho Internacional en el enfrentamiento a las organizaciones delictivas transnacionales y la necesidad de adoptar normas que, en aplicación del principio de no intervención que reafirmamos, que impide la injerencia de un Estado en otro, a la vez, permitan la detención de integrantes de organizaciones terroristas y narcotraficantes, que se escudan en naciones y gobiernos para delinquir y no responder ante la Justicia”.

La oposición afirmó que no justifica la “intervención ni injerencia extranjera alguna”, ya que “los únicos que deben definir el destino de los venezolanos, son los propios venezolanos”. De todos modos, insistió en que “no injerencia no puede significar indiferencia” y sostuvo que “la realidad venezolana” nunca les fue “indiferente”.

“Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que durante los años de dictadura en Uruguay recibió a miles de compatriotas que allí vivieron su exilio; augurando el comienzo inmediato de una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular, que permita a Venezuela recuperar la libertad, la institucionalidad, la convivencia democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y el retorno de sus más de ocho millones de exiliados por el mundo”, concluye la declaración.

Por otro lado, El Frente Amplio (FA) presentó su declaración en la que confirmaron su “rechazo a la intervención militar”. “Uruguay condena la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela”, mencionan los legisladores frenteamplistas en el documento.

Además, aseguraron que los trabajos militares de Estados Unidos en Venezuela “representan una situación crítica a nivel internacional y tienen un impacto directo sobre la paz, la estabilidad y la seguridad en la región”.

Por otro lado, plantean resolver la situación mediante el diálogo y las negociaciones, que deben ser “liderados por los venezolanos”.

el diputado Gabriel Otero dijo que las expectativas del oficialismo tienen que ver con que el Parlamento llegue a una “declaración que condene el acto terrorista que Estados Unidos llevó adelante”.

El legislador frenteamplista subrayó que el accionar del presidente Donald Trump, en el que secuestró a Maduro y a su esposa, se amparó en “leyes que solo existen” en ese país.

Otero recordó que en los últimos días trascendió información sobre muertes de soldados venezolanos y cubanos de la guardia de Maduro, así como de civiles a causa del ataque estadounidense en el país caribeño.

El diputado describió a Trump como “el amigo de Jeffrey Epstein” y “un hombre que posiblemente pueda ser condenado antes que Maduro por los delitos en los que él sí incurrió durante mucho tiempo”. “Nos dejaría perplejos que de este Parlamento no saliera otra cosa que esa condena”, afirmó en rueda de prensa.

