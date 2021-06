Política

Ministro Heber sobre frase de Larrañaga: ”Si no hay un marco legal, la tenemos que sacar”

El titular de Interior comentó que no existe ninguna ley que ampare esa pintada en una unidad policial.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este martes que "si no hay un marco legal" se debe "sacar" la pintada con la frase "Hay orden de no aflojar", que rinde tributo al difunto exministro del Interior, Jorge Larrañaga, y fue realizada en la fachada del Grupo de Reserva Táctica de la Jefatura de Montevideo por parte de efectivos de Zona V.

Heber dijo en rueda de prensa consignada que "no hay ninguna ley que habilite. Si se habilita se verá". "En este momento no existe ninguna ley", que habilite este reconocimiento en un edificio público. Heber hizo referencia a que esto va más allá de lo "linda que es la frase y el recuerdo y cariño de quien la pronunció y está rodeando todo este tema".

"Vamos a ver, si no hay un marco legal la tenemos que sacar", comentó el ministro del Interior. Heber señaló que "no es legal, no está dentro de las normas que la institución policial tiene poner frases, por más que sean lindas y célebres y cariñosas, porque vienen de alguien que la Policía quiso mucho". "Vamos a esperar que el Parlamento se pronuncie", comentó Heber sobre la posibilidad de quitar la frase de la mencionada dependencia policial.

Varias repercusiones

En su cuenta de Twitter, el diputado por el Partido Colorado, Ope Pasquet, consideró que "no corresponde" la pintada de una de las reconocidas frases de Larrañaga durante la campaña electoral.

"Entiendo y respeto el sentimiento de los funcionarios que quieren homenajear al gran ministro que tuvieron, pero no corresponde que pinten una de sus frases de campaña en la fachada de un edificio público. Los honores públicos se dispensan por ley (art. 85, numeral 13 de Constitución)", señaló Pasquet.

Por otro lado, el senador por el Partido Nacional Juan Sartori anunció que esta semana presentará un proyecto de ley para que la frase popularizada después de la muerte del exministro del Interior Jorge Larrañaga, "hay orden de no aflojar", pueda ser utilizada por la Policía de manera institucional.

El legislador, que compitió con Larrañaga en las elecciones internas del partido en 2019, escribió en su cuenta de Twitter: "En honor a Jorge Larrañaga, su lema será ley y la Policía podrá utilizarla formalmente. El lunes lo anunciaremos en la bancada del Partido Nacional y el martes ingresará como proyecto al Parlamento".

La relación entre Sartori y el gobierno nacional, presidido por Luis Lacalle Pou, no cumple con las expectativas de varios dirigentes sartoristas, entre ellos las de Adolfo Varela, edil de Maldonado que considera que "se actúa con demasiada hipocresía sobre alguien que aportó y aporta a un gobierno que no le es recíproco".

El comentario responde a las reacciones generadas por la propuesta de Sartori de habilitar por ley el uso oficial de la frase "hay orden de no aflojar".

Por su parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió este martes a la propuesta que anunció iba a presentar Sartori, con la intención de que la frase pueda ser usada por la Policía.

El líder de Cabildo Abierto sostuvo en su audición semanal en radio Oriental, que siempre y cuando esté bajo los parámetros de la Constitución, estaba dispuesto a analizar y apoyar una ley en ese sentido.

"Esa frase viene de la época de Aparicio Saravia, cuando se peleaba por principios, ideales y se daba la vida por una bandera o divisa. Creemos que -la frase- va mucho más allá de quién la dijo, de si es politizada o no lo es. Un cuerpo como la Policía Nacional que está sometida a un tremendo estrés y día a día debe afrontar riesgos y sacrificios, la orden de no aflojar significa un estímulo para seguir en el cumplimiento de la misión. Contribuye a mantener la moral alta", aseguró.