Manini está a favor de proyecto para que frase de Larrañaga pueda ser usada por la Policía

Política

"Hay orden de no aflojar"

Montevideo Portal

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió este martes a la propuesta que anunció iba a presentar el senador del Partido Nacional Juan Sartori, con la intención de que la frase de Jorge Larrañaga ("hay orden de no aflojar") pueda ser usada por la Policía.

El líder de Cabildo Abierto sostuvo en su audición semanal en radio Oriental, que siempre y cuando esté bajo los parámetros de la Constitución, estaba dispuesto a analizar y apoyar una ley en ese sentido.

"Esa frase viene de la época de Aparicio Saravia, cuando se peleaba por principios, ideales y se daba la vida por una bandera o divisa. Creemos que -la frase- va mucho más allá de quién la dijo, de si es politizada o no lo es. Un cuerpo como la Policía Nacional que está sometida a un tremendo estrés y día a día debe afrontar riesgos y sacrificios, la orden de no aflojar significa un estímulo para seguir en el cumplimiento de la misión. Contribuye a mantener la moral alta", aseguró.

Sartori anunció que este martes presentará un proyecto de ley para que la frase popularizada después de la muerte del exministro del Interior, pueda ser utilizada por la Policía de manera institucional. La iniciativa debe ser aprobada por la Asamblea General.

Comisión sobre Gas Sayago

A su vez, Manini también expresó su posición sobre la intención de su partido de llevar adelante una comisión investigadora sobre Gas Sayago.

El legislador recordó en su audición semanal en radio Oriental que la propuesta del diputado de CA Sebastián Cal "en realidad reflota una investigadora que se había pedido en el período anterior, pero que por la mayoría de votos frenteamplistas no prosperó".

"En estos momentos en que las mayorías cambiaron en el Parlamento y tras la auditoría dispuesta por el directorio de UTE, arroja elementos que que son muy graves y hay que investigar a fondo, independientemente de lo que resuelva el directorio", expresó Manini.

Expresó que el objetivo de la comisión investigadora es obtener "todos los elementos necesarios para que la Justicia competente pueda actuar".

"De lo que sabemos hasta ahora de la auditoría, es que se ha hecho un uso escandaloso e irresponsable de los dineros públicos. Qué le ha generado al pueblo uruguayo una pérdida de más de US$ 200 millones para no hacer nada de utilidad", prosiguió el senador.

Manini Ríos mencionó un "gasoducto que no va a ningún lado", "además de esos 71 pilares que asoman en el mar y van a quedar como un monumento a la ineptitud, la irresponsabilidad y la tomadura de pelo al pueblo uruguayo".

A su vez, el senador por CA aprovechó la ocasión para criticar al exdirector de Energía Ramón Méndez: "Hemos visto en estos días un video que se pasa de aquellos años, del entonces director de energía. Es el mismo que promovió la compra e instalación de los molinos generadores de energía eólica, que comprometió a UTE a pagar por varios años más US$ 500 millones a privados para la generación de energía a precios muy superiores a los de mercado y que en buena parte no la necesitamos".

"Ese mismo director de energía decía en una entrevista que no importaba si Argentina no era cliente, que igual el negocio era bueno para Uruguay. Lo decía alegremente, como alegremente se hicieron tantas cosas esos años de despilfarro de dineros públicos bajo la égida frenteamplista, de políticas astori-bergaristas [sic] que nos llevaron a la deuda externa más abultada de la historia del país. Se triplicó la deuda en externa en 15 años sin haber hecho la infraestructura que necesita el país para salir adelante", apuntó.

Montevideo Portal