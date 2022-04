Mario Bandera presentó renuncia a su cargo como asesor en la CARU

Política

Mario Bandera, excandidato a intendente de Paysandú y exalcalde de Quebracho, renunció a primera hora de este martes a su cargo como asesor en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), informó El Observador y confirmó a Montevideo Portal la delegada María Eugenia Almirón.

Almirón informó que Bandera, escribano de profesión, presentó la renuncia de manera no presencial a su cargo. Tenía un contrato a término y renunció antes de que se le solicite la renuncia.

Tal como informáramos, la Jurídica de la CARU analizaba la situación luego de que el dirigente político sea condenado por violencia doméstica y tenencia ilegal de armas.

El Frente Amplio (FA) en Paysandú expresó en un comunicado su “más enfático repudio ante los hechos de violencia de género perpetrados por el involucrado” y su “solidaridad y apoyo para con las víctimas de este lamentable suceso; y de todas aquellas que diariamente lo siguen padeciendo”. Además, pidió que deje su cargo, algo que se hizo efectivo este martes.

El caso estuvo a cargo del fiscal de 3er Turno de Paysandú, Carlos Motta. Motta explicó a Montevideo Portal que Bandera deberá cumplir en ese lapso “con trabajo comunitario, presentación en la seccional policial más cercana, tratamiento psicológico y uso de tobillera electrónica”.

En diálogo con 25siete y Radio Fénix, Bandera negó que haya habido violencia, tras la denuncia que hizo su pareja y dijo que “son problemas internos”. “Eso no fue violencia, violencia nunca hubo", acotó.

“Es un malentendido, yo no pegué a nadie ni hice nada...esto fue una vez en siete años de relación y esto es totalmente injusto", aseveró Bandera.

“Yo no soy así, me destrozaron la vida particular, me destrozaron la vida profesional y laboral y la vida política. El fondo de esto es así; cuando uno está en política es una máquina de picar carne", agregó en declaraciones al citado medio.

Bandera ya había presentado su renuncia a su cargo como convencional nacional y departamental del Partido Nacional (PN).